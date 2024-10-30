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Posted 30 октября, 04:07

Published 30 октября, 04:07

Modified 30 октября, 04:09

Updated 30 октября, 04:09

Опухоль размером с баскетбольный мяч и весом 9 кг удалили у женщины во Владивостоке

Опухоль размером с баскетбольный мяч и весом 9 кг удалили у женщины во Владивостоке

30 октября 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Больница
Опухоль малого таза размером с баскетбольный мяч, содержавшая 8,7 литра жидкости и весившая 9 кг, выросла у жительницы Владивостока. Врачи роддома №3 провели операцию и сумели удалить образование.

Медики отделения гинекологии роддома №3 сумели провести сложную операцию с использованием современных технологий.

78-летняя пациентка обратилась с жалобами на увеличение объема живота. За год она заметила, что его размер стал таким же, как при беременности. После тщательного осмотра было принято решение о проведении операции.

Во время вмешательства врачи удалили опухоль малого таза размером с баскетбольный мяч. Опухоль содержала 8,7 литра жидкости и весила целых 9 кг!

Фото: roddom3ru
«Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии, и это — главная награда для нас. Мы продолжаем стремиться к совершенству в лечении и заботе о наших пациентах. Будем и дальше применять самые современные методы и технологии для обеспечения здоровья и благополучия всех, кто обращается к нам!», — рассказала главный врач роддома №3, Сагайдачная Светлана Викторовна.

Специалисты отметили, что успешная операция в больнице №3 — это не только результат профессионализма медиков, но и пример того, как современные технологии могут улучшить качество медицинской помощи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который в молодом возрасте дважды попадал в больницу с инсультом и инфарктом. Молодого человека спасли врачи.

Двойной удар: дважды пришлось спасать от инфаркта и инсульта молодого жителя Приморья
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