Партнерство Сахалина и Беларуси поможет модернизировать коммунальную технику в России

В последующем этот опыт можно будет распространить на всю Россию — уверен Валерий Лимаренко. В ходе своего визита в главный офис «Амкодора» в Минске глава Сахалина встретился с генеральным директором управляющей компании холдинга Дмитрием Барташевичем, с которым обсудил детали дальнейшего сотрудничества. Завод разработает и выпустит для Сахалина уникальные образцы коммунальной техники на газомоторном топливе, которые сегодня не представлены на рынке. Соответствующее соглашение подписано сторонами.