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Posted 30 октября, 05:57

Published 30 октября, 05:57

Modified 30 октября, 05:59

Updated 30 октября, 05:59

Глава Сахалина Валерий Лимаренко вышел с инициативой к белорусским партнерам

Партнерство Сахалина и Беларуси поможет модернизировать коммунальную технику в России

30 октября 2024, 05:57
Фото: sakhalin.gov.ru.

Глава Сахалина Валерий Лимаренко вышел с инициативой к белорусским партнерам

Сюжет
Сотрудничество
В рамках своей рабочей поездки в Республику Беларусь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил главную в СНГ машиностроительную компанию «Амкодор», где подписал соглашение о разработке для Сахалина уникальной коммунальной техники на газомоторном топливе.

В последующем этот опыт можно будет распространить на всю Россию — уверен Валерий Лимаренко. В ходе своего визита в главный офис «Амкодора» в Минске глава Сахалина встретился с генеральным директором управляющей компании холдинга Дмитрием Барташевичем, с которым обсудил детали дальнейшего сотрудничества. Завод разработает и выпустит для Сахалина уникальные образцы коммунальной техники на газомоторном топливе, которые сегодня не представлены на рынке. Соответствующее соглашение подписано сторонами.

Фото: sakhalin.gov.ru
«С компанией „Амкодор“ у Сахалинской области выстроено конструктивное сотрудничество. Мы приобретаем коммунальную технику, которая хорошо зарекомендовала себя в нашем регионе. Но она работает на дизельном топливе. Мы видим потенциал для развития сотрудничества. Вместе с „Газпромом“ мы запустили уникальную программу по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. Компания создает всю необходимую инфраструктуру — стационарные и передвижные газозаправочные станции. В течение 3-х лет вся территория Сахалина будет охвачена газовыми заправками. Поэтому мы предложили партнерам расширить линейку моделей техники и выпускать ее в газовом исполнении. Это универсальный погрузчик, экскаватор на пневмоколесном ходу, автогрейдер, универсальный малогабаритный погрузчик с комплектом навесного оборудования. Мы уверены, что такая техника будет востребована и в других регионах России», — рассказал Валерий Лимаренко.
Фото: sakhalin.gov.ru

Коммунальные машины компании «Амкодор» работают на предприятиях островного региона уже с 2016 года и хорошо себя зарекомендовали. А достигнутые договоренности позволят не только запустить и опробовать пилотный проект на территории Сахалина, но и в случае успеха, распространить этот опыт на другие российские регионы.

В рамках пилотного проекта белорусский производитель модифицирует образцы техники, чтобы перевести их на экологически чистое топливо. После испытаний предприятие сформирует предложение по поставке первых машин в островной регион. Спецтехника на альтернативном топливе будет использоваться при расчистке дворов от снега, уборке улиц, для вывоза мусора и решения множества других задач в сфере ЖКХ.

Фото: sakhalin.gov.ru
«Сахалинская область является стратегическим партнером компании „Амкодор“ на территории России. Мы достигли договоренностей о реализации пилотного проекта по созданию наших машин на газомоторном топливе и подписали соглашение о намерениях в данной области. В рамках встречи обсудили и возможность реализации овсетных контрактов. В настоящее время ожидаем информацию о полной потребности Сахалинской области в наших машинах, чтобы мы могли комплексно оценить объемы рынка и размер инвестиций под реализацию данного проекта», — прокомментировал первый заместитель генерального директора управляющей компании холдинга ОАО «Амкодор» Виталий Гмырак.
Фото: sakhalin.gov.ru

Отметим, что задача по переводу на газ всей коммунальной техники — это часть масштабной программы газификации островного региона. Кстати, в области переводят на голубое топливо не только технику для нужд ЖКХ, но и общественный и личный транспорт.

«В последние годы мы ведем массовую газификацию коммунальной техники, пассажирского и личного транспорта. Недавно мы обновили и общественный транспорт: у нас 90% автобусов работают на компримированном природном газе. Планы за ближайшие 2-3 года перевести весь коммунальный парк на такую технику», — рассказал заместитель мэра Южно-Сахалинска Алексей Римша.
Фото: sakhalin.gov.ru

Большими темпами развивается и газозаправочная инфраструктура — построено и запущено уже четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС, три из которых находятся Южно‐Сахалинске и одна в Тымовском. А в Корсаковском, Холмском и Невельском районах работают еще три передвижных автомобильных газовых заправщика (ПАГЗ).

Фото: sakhalin.gov.ru

Чтобы ускорить темпы перевода транспорта на альтернативное топливо, правительство Сахалинской области разработало комплекс региональных мер поддержки. Компенсации затрат на переоборудование автомобилей и приобретение новой техники могут получить граждане и сельхозпредприятия. Также все владельцы машин на экологичном топливе пользуются льготой по транспортному налогу.

Фото: sakhalin.gov.ru

Помимо этого, в островном регионе активно запускают газовые котельные и подключают к голубому топливу частный сектор. Газификация позволит региону одному из первых в России достичь углеродной нейтральности — нулевого баланса между выбросами и поглощением парниковых газов.

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