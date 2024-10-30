Партнерство Сахалина и Беларуси поможет модернизировать коммунальную технику в России

Posted 30 октября, 05:57
Published 30 октября, 05:57
Modified 30 октября, 05:59
Updated 30 октября, 05:59
В последующем этот опыт можно будет распространить на всю Россию — уверен Валерий Лимаренко. В ходе своего визита в главный офис «Амкодора» в Минске глава Сахалина встретился с генеральным директором управляющей компании холдинга Дмитрием Барташевичем, с которым обсудил детали дальнейшего сотрудничества. Завод разработает и выпустит для Сахалина уникальные образцы коммунальной техники на газомоторном топливе, которые сегодня не представлены на рынке. Соответствующее соглашение подписано сторонами.
«С компанией „Амкодор“ у Сахалинской области выстроено конструктивное сотрудничество. Мы приобретаем коммунальную технику, которая хорошо зарекомендовала себя в нашем регионе. Но она работает на дизельном топливе. Мы видим потенциал для развития сотрудничества. Вместе с „Газпромом“ мы запустили уникальную программу по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. Компания создает всю необходимую инфраструктуру — стационарные и передвижные газозаправочные станции. В течение 3-х лет вся территория Сахалина будет охвачена газовыми заправками. Поэтому мы предложили партнерам расширить линейку моделей техники и выпускать ее в газовом исполнении. Это универсальный погрузчик, экскаватор на пневмоколесном ходу, автогрейдер, универсальный малогабаритный погрузчик с комплектом навесного оборудования. Мы уверены, что такая техника будет востребована и в других регионах России», — рассказал Валерий Лимаренко.
Коммунальные машины компании «Амкодор» работают на предприятиях островного региона уже с 2016 года и хорошо себя зарекомендовали. А достигнутые договоренности позволят не только запустить и опробовать пилотный проект на территории Сахалина, но и в случае успеха, распространить этот опыт на другие российские регионы.
В рамках пилотного проекта белорусский производитель модифицирует образцы техники, чтобы перевести их на экологически чистое топливо. После испытаний предприятие сформирует предложение по поставке первых машин в островной регион. Спецтехника на альтернативном топливе будет использоваться при расчистке дворов от снега, уборке улиц, для вывоза мусора и решения множества других задач в сфере ЖКХ.
«Сахалинская область является стратегическим партнером компании „Амкодор“ на территории России. Мы достигли договоренностей о реализации пилотного проекта по созданию наших машин на газомоторном топливе и подписали соглашение о намерениях в данной области. В рамках встречи обсудили и возможность реализации овсетных контрактов. В настоящее время ожидаем информацию о полной потребности Сахалинской области в наших машинах, чтобы мы могли комплексно оценить объемы рынка и размер инвестиций под реализацию данного проекта», — прокомментировал первый заместитель генерального директора управляющей компании холдинга ОАО «Амкодор» Виталий Гмырак.
Отметим, что задача по переводу на газ всей коммунальной техники — это часть масштабной программы газификации островного региона. Кстати, в области переводят на голубое топливо не только технику для нужд ЖКХ, но и общественный и личный транспорт.
«В последние годы мы ведем массовую газификацию коммунальной техники, пассажирского и личного транспорта. Недавно мы обновили и общественный транспорт: у нас 90% автобусов работают на компримированном природном газе. Планы за ближайшие 2-3 года перевести весь коммунальный парк на такую технику», — рассказал заместитель мэра Южно-Сахалинска Алексей Римша.
Большими темпами развивается и газозаправочная инфраструктура — построено и запущено уже четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС, три из которых находятся Южно‐Сахалинске и одна в Тымовском. А в Корсаковском, Холмском и Невельском районах работают еще три передвижных автомобильных газовых заправщика (ПАГЗ).
Чтобы ускорить темпы перевода транспорта на альтернативное топливо, правительство Сахалинской области разработало комплекс региональных мер поддержки. Компенсации затрат на переоборудование автомобилей и приобретение новой техники могут получить граждане и сельхозпредприятия. Также все владельцы машин на экологичном топливе пользуются льготой по транспортному налогу.
Помимо этого, в островном регионе активно запускают газовые котельные и подключают к голубому топливу частный сектор. Газификация позволит региону одному из первых в России достичь углеродной нейтральности — нулевого баланса между выбросами и поглощением парниковых газов.