«С тигром встретилась или в столб въехала?»: хищник изувечил авто в Приморье — фото

Posted 30 октября, 02:04
Published 30 октября, 02:04
Modified 30 октября, 02:06
Updated 30 октября, 02:06
На 396 километре автодороги «Находка — Ольга — Кавалерово» тигр выбежал на дорогу и угодил под колеса Toyota Platz. После столкновения с авто хищник скрылся в лесной чаще, сообщает региональное Управление МВД.
На место аварии прибыли сотрудники охотнадзора и правоохранители. Предварительно установлено, что в результате инцидента краснокнижный кот серьезно не пострадал, чего не скажешь о машине.
Стоит отметить, что стаж вождения автомобилистки составляет четыре года. За 2024 год женщина ни разу не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.
«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства происшествия», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы удивлены последствиями случившегося.
«Ох уж эти тигры! Счет за ремонт полосатому вручить надо»;
«Она точно с тигром встретилась, а не в столб въехала?»;
«Не зверь, а машина.Но женщину жаль, теперь чиниться за свой счет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигрица с милым потомством прогулялась вдоль дороги в Приморском крае.