«С тигром встретилась или в столб въехала?»: хищник изувечил авто в Приморье — фото

Автомобилистка наехала на тигра и осталась с поврежденной машиной в Приморье

Сюжет Происшествие

Хозяин тайги выскочил на дорогу и попал в ДТП с легковушкой в Приморском крае. Однако хищнику удалось выйти из ситуации, можно сказать, «победителем».