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Posted 30 октября, 02:04

Published 30 октября, 02:04

Modified 30 октября, 02:06

Updated 30 октября, 02:06

Автомобилистка наехала на тигра и осталась с поврежденной машиной в Приморье

«С тигром встретилась или в столб въехала?»: хищник изувечил авто в Приморье — фото

30 октября 2024, 02:04
Фото: prim_police.

Автомобилистка наехала на тигра и осталась с поврежденной машиной в Приморье

Сюжет
Происшествие
Хозяин тайги выскочил на дорогу и попал в ДТП с легковушкой в Приморском крае. Однако хищнику удалось выйти из ситуации, можно сказать, «победителем».

На 396 километре автодороги «Находка — Ольга — Кавалерово» тигр выбежал на дорогу и угодил под колеса Toyota Platz. После столкновения с авто хищник скрылся в лесной чаще, сообщает региональное Управление МВД.

На место аварии прибыли сотрудники охотнадзора и правоохранители. Предварительно установлено, что в результате инцидента краснокнижный кот серьезно не пострадал, чего не скажешь о машине.

Стоит отметить, что стаж вождения автомобилистки составляет четыре года. За 2024 год женщина ни разу не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства происшествия», — отметили в пресс-службе полиции.
Фото: prim_police

Приморцы удивлены последствиями случившегося.

«Ох уж эти тигры! Счет за ремонт полосатому вручить надо»;
«Она точно с тигром встретилась, а не в столб въехала?»;
«Не зверь, а машина.Но женщину жаль, теперь чиниться за свой счет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигрица с милым потомством прогулялась вдоль дороги в Приморском крае.

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