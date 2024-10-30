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Posted 30 октября, 05:13

Published 30 октября, 05:13

Modified 30 октября, 06:34

Updated 30 октября, 06:34

Маленький мальчик пострадал под колесами авто в Приморском крае

Шестилетнего ребенка около гаражей сбила машина во Владивостоке — фото

30 октября 2024, 05:13
Фото: 1MI.

Маленький мальчик пострадал под колесами авто в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Ребенок попал под машину, едва успев выйти из гаражных ворот. Маленького мальчика сбил автомобилист во Владивостоке.

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку после ДТП с участием несовершеннолетнего.

В дежурное отделение сообщили о ДТП, в котором пострадал ребенок — автомобилист сбил маленького пешехода.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 41-летний водитель Suzuki Escudo ехал через гаражи со стороны Смоленской в сторону улицы Чукотской и сбил пешехода, который вышел из гаража и пошел в сторону авто.

6-летний мальчик получил травму головы, его доставили в больницу.

Фото: prim_police

По факту аварии начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации автотранспорта, приведшее к повреждению здоровья потерпевшего легкого или средней тяжести».

Сотрудники ГАИ назначили ряд проверок для установления обстоятельств.

Ранее «Восток-Медиа» писало о девочке, которую сбил служебный автомобиль в Приморском крае.

Спецтранспорт сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье
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