Шестилетнего ребенка около гаражей сбила машина во Владивостоке — фото

Posted 30 октября, 05:13
Published 30 октября, 05:13
Modified 30 октября, 06:34
Updated 30 октября, 06:34
Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку после ДТП с участием несовершеннолетнего.
В дежурное отделение сообщили о ДТП, в котором пострадал ребенок — автомобилист сбил маленького пешехода.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
По предварительным данным, 41-летний водитель Suzuki Escudo ехал через гаражи со стороны Смоленской в сторону улицы Чукотской и сбил пешехода, который вышел из гаража и пошел в сторону авто.
6-летний мальчик получил травму головы, его доставили в больницу.
По факту аварии начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации автотранспорта, приведшее к повреждению здоровья потерпевшего легкого или средней тяжести».
Сотрудники ГАИ назначили ряд проверок для установления обстоятельств.
Ранее «Восток-Медиа» писало о девочке, которую сбил служебный автомобиль в Приморском крае.