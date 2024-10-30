Ситуацией с мусором в Хасанском округе Приморья заинтересовалась прокуратура

Posted 30 октября, 08:47
Published 30 октября, 08:47
Modified 30 октября, 08:49
Updated 30 октября, 08:49
Прокуратура проводит проверку в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Хасанского округа.
Учитывая, что Хасанский округ является центром туризма, по поручению главного прокурора региона Сергея Столярова проводится всесторонняя проверка для установления соответствия законодательству в данной сфере.
Особое внимание специалисты уделят правильному заключению контрактов и оплате услуг по вывозу коммунальных отходов предприятиями, чей объем отходов значительно превышает объемы от частных лиц и домовладений.
Основное внимание будет уделено оценке соответствия расположения мест сбора отходов, наличию достаточного количества площадок, а также обоснованности графика обслуживания и его соблюдения.
Результаты проверки будет контролировать ведомство.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как неизвестные граждане пытались утопить чужой двор в своих отходах.