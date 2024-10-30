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Posted 30 октября, 08:47

Published 30 октября, 08:47

Modified 30 октября, 08:49

Updated 30 октября, 08:49

Ситуацией с мусором в Хасанском округе Приморья заинтересовалась прокуратура

Ситуацией с мусором в Хасанском округе Приморья заинтересовалась прокуратура

30 октября 2024, 08:47
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Туризм
Специалисты прокуратуры Приморья проводят проверку по факту обращения с твердыми коммунальными отходами в Хасанском районе.

Прокуратура проводит проверку в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Хасанского округа.

Учитывая, что Хасанский округ является центром туризма, по поручению главного прокурора региона Сергея Столярова проводится всесторонняя проверка для установления соответствия законодательству в данной сфере.

Особое внимание специалисты уделят правильному заключению контрактов и оплате услуг по вывозу коммунальных отходов предприятиями, чей объем отходов значительно превышает объемы от частных лиц и домовладений.

Основное внимание будет уделено оценке соответствия расположения мест сбора отходов, наличию достаточного количества площадок, а также обоснованности графика обслуживания и его соблюдения.

Результаты проверки будет контролировать ведомство.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как неизвестные граждане пытались утопить чужой двор в своих отходах.

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#Новости#Общество#Туризм#Законодательство#Хасанский район#Прокуратура#Предприятия#Приморский край#Хасанский округ#Обслуживание#Контракты#Контроль
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