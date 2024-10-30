Спецтранспорт сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье

Posted 30 октября, 02:24
Published 30 октября, 02:24
Modified 30 октября, 02:54
Updated 30 октября, 02:54
В Уссурийске на Тимирязева конвойный автомобиль сбил 15-летнюю девочку на «зебре», сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России. Подросток перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в то время, когда спецмашина ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
В результате инцидента пострадала школьница. Ей назначено амбулаторное лечение.
«По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке девушка буквально бросилась под колеса легковушки, которая не планировала пропускать пешеходов. Удивительное происшествие попало на камеру видеорегистратора.