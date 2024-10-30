vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 02:24

Published 30 октября, 02:24

Modified 30 октября, 02:54

Updated 30 октября, 02:54

Девочка попала под колеса конвойного авто в Приморском крае

Спецтранспорт сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье

30 октября 2024, 02:24
Фото: 1MI.

Девочка попала под колеса конвойного авто в Приморском крае

Сюжет
Полиция
ДТП с участием подростка произошло в Уссурийске Приморского края. Девочка перебегала дорогу, не взирая на машину с сиреной и мигалками.

В Уссурийске на Тимирязева конвойный автомобиль сбил 15-летнюю девочку на «зебре», сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России. Подросток перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в то время, когда спецмашина ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

В результате инцидента пострадала школьница. Ей назначено амбулаторное лечение.

«По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке девушка буквально бросилась под колеса легковушки, которая не планировала пропускать пешеходов. Удивительное происшествие попало на камеру видеорегистратора.

Ускорилась навстречу опасности? — девушка ринулась под колеса авто в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Две девушки перевернулись на мопеде и переломали себе руки и ноги в ПриморьеЖенщина просит о помощи из окна квартиры во Владивостоке — полиция и спасатели едут«С тигром встретилась или в столб въехала?»: хищник изувечил авто в Приморье — фото
#Новости#Проверка#Владивосток#Уссурийск#Полиция#Пешеходный переход#Школьница#Приморский край#Происшествия#Дорожно-транспортное происшествие#Амбулаторное лечение#Видеорегистратор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика