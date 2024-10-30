Спецтранспорт сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье

В Уссурийске на Тимирязева конвойный автомобиль сбил 15-летнюю девочку на «зебре», сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России. Подросток перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в то время, когда спецмашина ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной.