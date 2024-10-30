Такого в Приморье не было: турнир во Владивостоке собрал спортсменов со всего мира

За звание лучших боролись шахматисты из разных уголков Земли. Компанию приморцам составили спортсмены с Камчатского края и даже из Эквадора. Почетным гостем стал заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Симидзу Ясухико, который сразился с лучшими игроками в сёги.