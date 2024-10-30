Такого в Приморье не было: турнир во Владивостоке собрал спортсменов со всего мира

Posted 30 октября, 07:44
Published 30 октября, 07:44
Modified 30 октября, 07:46
Updated 30 октября, 07:46
За звание лучших боролись шахматисты из разных уголков Земли. Компанию приморцам составили спортсмены с Камчатского края и даже из Эквадора. Почетным гостем стал заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Симидзу Ясухико, который сразился с лучшими игроками в сёги.
Ученики спортшколы «Старт» завоевали 17 медалей. Чемпионство по праву досталось Владимиру Медведеву. Стоит отметить, амбициозный шахматист делится опытом с подрастающим поколением, — молодой человек проводит мастер-классы в шахматном клубе школы на регулярной основе.
«Это был наш первый опыт организации турниров по китайским и японским шахматам во Владивостоке. Нам удалось собрать в одном месте любителей нестандартных логических игр, единомышленников и просто интересных людей. Партии были напряжёнными и в то же время увлекательными. Мы обязательно будем проводить подобные соревнования и дальше, продолжать развивать эти направления в городе и стремиться к еще большему числу участников», — отметил Михаил Слепенчук, директор муниципальной спортивной школы «Старт» Владивостока.
К слову, в краевой столице шахматный спорт активно популязируется. Сейчас успешно реализуется внедрение интеллектуальной игры в школьную программу. На сегодняшний день шахматы преподают в школах № 9, 21, 32, 39, 61, 63, 73, 77, 80, 83, гимназии № 2, центрах образования «Ступени» и «Вектор».
«Записать ребенка в секцию и узнать подробнее о тренировках можно по телефону 227-43-85», — подчеркнули в мэрии.