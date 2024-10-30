Тело в ушибах, лицо в крови: избитая девушка жаждет правосудия в Приморье — эксклюзив

Более того, в результате потасовки ей выдрали волосы и разбили экран телефона. А из-за серьезных травм открылось внутреннее кровотечение, подчеркнула собеседница. Вероятно, данное патологическое состояние зафиксировали медики при осмотре. К слову, в больницу девушка попала из-за того что неравнодушные люди вызвали скорую, увидев горожанку в ужасном состоянии около дома, куда она дошла самостоятельно.