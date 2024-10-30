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Posted 30 октября, 07:53

Published 30 октября, 07:53

Modified 30 октября, 11:10

Updated 30 октября, 11:10

Громкая история избиения девушки на Луговой во Владивостоке получила продолжение

Тело в ушибах, лицо в крови: избитая девушка жаждет правосудия в Приморье — эксклюзив

30 октября 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney.

Громкая история избиения девушки на Луговой во Владивостоке получила продолжение

Сюжет
Уголовное дело
Шокирующее видео с женскими разборками попало в соцсети. Многие жители Приморского края изумились увиденному, но уже забыли о происшествии. Однако резонансная история не закончилась, а, судя по всему, только начинается. Пострадавшая намерена наказать обидчиков. К слову, таковых оказалось немало.

В новых медиа появились жестокие кадры с избиением женщины в дальневосточной столице. Дамы нещадно наносили удары оппонентке, которой стала случайная прохожая.

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Потерпевшая поделилась с редакцией подробностями вопиющего случая. По словам девушки, конфликт учинили нетрезвые горожанки. Они спровоцировали ее на ссору, переросшую в чудовищное избиение. Незнакомки буквально напали на жертву, которая просто-напросто зашла в кафе быстрого питания.

Пострадавшая заявила, что сейчас она вынуждена ходить в реберном корсете из-за ушибов.

«И на лице синяки, а около глаз фингалы. Губа разбита и лицо опухшее», — добавила девушка.

Более того, в результате потасовки ей выдрали волосы и разбили экран телефона. А из-за серьезных травм открылось внутреннее кровотечение, подчеркнула собеседница. Вероятно, данное патологическое состояние зафиксировали медики при осмотре. К слову, в больницу девушка попала из-за того что неравнодушные люди вызвали скорую, увидев горожанку в ужасном состоянии около дома, куда она дошла самостоятельно.

Фото: 1MI

Также пострадавшая была очень раздосадована безразличием очевидцев. Никто, даже администрация кафе, в котором произошла потасовка, не соизволила заступиться за нее, поведала разочарованная девушка.

Сотрудники группы быстрого реагирования, прибывшие на место инцидента, решили, что потерпевшая вовсе не жертва ситуации, а, судя по их реакции, виновница жуткого «торжества», заявила девушка. Они выпроводили ее в грубой форме из общественного заведения. Собеседница отметила, силовики бросались обидными оскорблениями. Один, по словам горожанки, даже умудрился пнуть ее.

Потерпевшая не исключает, что, вероятно, свидетели инцидента, в том числе стражи порядка, посчитали, что она пьяна. Ведь в ходе разборок в ее лицо распылили перцовый баллончик, лицо было опухшее из-за многочисленных повреждений.

«Я была в состоянии шока и аффекта и не могла нормально разговаривать. Губы были разбиты и кровоточили», — добавила горожанка.

Однако девушка не намерена пускать на самотек сложившуюся ситуацию. Она желает возмездия. Ведь заведение общественного питания оснащено видеокамерами, поэтому потерпевшая планирует написать заявление на всех обидчиков.

Фото: Изображение Midjourney

К слову, правоохранители уже сами связались с пострадавшей дистанционно. Но собеседница хочет прийти в отделение полиции и лично рассказать о том, что на самом деле произошло в тот злополучный вечер.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу Управления МВД России по Приморскому краю, чтобы узнать, как обстоят дела с резонансной дракой, можно сказать, из первых уст.

В полиции рассказали, что стражи порядка устанавливают личности участников конфликта. Обновленной информацией в отделе со связью с общественностью пока не обладают, но то, что расследование ведется — это факт.

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«Проводится проверка и мероприятия, направленные на установку обстоятельств», — подчеркнули в пресс-службе регионального Управления МВД РФ.

Также специалист отметил, что данный процесс небыстрый. Ведь необходимо медицинское заключение, которое определит ущерб, причиненный здоровью потерпевшей. Результаты обследования станут основанием для возбуждения либо уголовного, либо административного дела.

Фото: 1MI

Современный мир — это инновации, развитие и эволюция, к которой человечество стремится широкими шагами. Но порой случаются ситуации, которые «откидывают» общество в прошлое, когда конфликты сплошь и рядом решались на кулаках.

Благодаря социальным сетям, резонансный инцидент с избиением получил огласку. Остается надеяться, что виновные будут наказаны. А для других приморцев данный случай станет теоретическим уроком о том, как не стоит поступать.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина избил инвалида. Приморец повалил на землю оппонента и нанес по нему удары стеклянной бутылкой и коляской. Возмутительное происшествие вышло на федеральный уровень.

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