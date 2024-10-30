Темпы капремонта сбавлять не планируем — глава Владивостока Шестаков

На встрече также обсудили планы по выполнению работ в следующем году. Глава города отметил, что в 2025 году планируется завершить ремонт детского сада на улице Постышева и начать строительство другого дошкольного учреждения на Кипарисовой. Также запланировано начало строительства двух спортивно-оздоровительных комплексов, реконструкция Матросского клуба, ремонт десяти объектов культурного наследия в историческом центре, благоустройство двух парков и создание экстрим-площадки на острове Русский. Также во Владивостоке запланировано завершение проекта реконструкции Рудневского моста и других важных объектов дорожной инфраструктуры.