Трагедия унесла жизнь: пожилая женщина погибла в огне в Приморском крае — фото

Posted 30 октября, 02:38
Published 30 октября, 02:38
Modified 30 октября, 02:40
Updated 30 октября, 02:40
Сотрудники МЧС России выясняют причину трагического пожара в Артеме.
Утром 29 октября на Матросова загорелся частный жилой дом. К месту немедленно прибыли спасатели МЧС России. При тушении пожара они обнаружили тело погибшей 71-летней женщины.
К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри, пламя выбивалось наружу. В результате огонь повредил площадь около 45 квадратных метров.
Оперативники МЧС России проводят проверку по факту возгорания. Специалисты определят причины и детали происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в супермаркете во Владивостоке.