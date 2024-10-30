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Posted 30 октября, 02:38

Published 30 октября, 02:38

Modified 30 октября, 02:40

Updated 30 октября, 02:40

Пожар унес жизнь пожилой женщины в Приморском крае

Трагедия унесла жизнь: пожилая женщина погибла в огне в Приморском крае — фото

30 октября 2024, 02:38
Фото: Изображение Midjourney.

Пожар унес жизнь пожилой женщины в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Женщина погибла в огне в Приморском крае. Ее тело нашли в сгоревшем частном доме пожарные.

Сотрудники МЧС России выясняют причину трагического пожара в Артеме.

Утром 29 октября на Матросова загорелся частный жилой дом. К месту немедленно прибыли спасатели МЧС России. При тушении пожара они обнаружили тело погибшей 71-летней женщины.

Фото: mchs_vdk

К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри, пламя выбивалось наружу. В результате огонь повредил площадь около 45 квадратных метров.

Оперативники МЧС России проводят проверку по факту возгорания. Специалисты определят причины и детали происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в супермаркете во Владивостоке.

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