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Posted 30 октября, 09:35

Published 30 октября, 09:35

Modified 30 октября, 09:37

Updated 30 октября, 09:37

Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг в Приморском крае

Туман и -5°С: чего ждать от погоды в четверг жителям Приморья?

30 октября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney.

Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг в Приморском крае

Сюжет
Погода
Завтра в Приморье ожидается стабильная погода. В крае обойдется без осадков, утром местами туман. Температура воздуха может колебаться +16 до -5°С.

31 октября в Приморье погода будет зависеть от гребня антициклона. В крае не ожидается дождей, утром местами возможен туман. Ветер будет западный, утром и до обеда с юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до -5°С, днём поднимется до +11…+16°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью ветер будет северо-западный, днем умеренный юго-восточный, к концу дня станет сильным. Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, днем +10…+12°C.

В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер будет слабый южный, к концу дня он может усилиться до умеренного или даже сильного. Температура воздуха ночью опустится до -1…+1°C, днем поднимется до +14…+16°C.

Погода в Находке будет характеризоваться небольшой облачностью и отсутствием осадков. Ветер будет слабым. Температура ночью будет около +1…+3°C, днем — +13…+15°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чего жителям Приморья ждать от погоды в крае.

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