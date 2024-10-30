Туман и -5°С: чего ждать от погоды в четверг жителям Приморья?

Posted 30 октября, 09:35
Published 30 октября, 09:35
Modified 30 октября, 09:37
Updated 30 октября, 09:37
31 октября в Приморье погода будет зависеть от гребня антициклона. В крае не ожидается дождей, утром местами возможен туман. Ветер будет западный, утром и до обеда с юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до -5°С, днём поднимется до +11…+16°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью ветер будет северо-западный, днем умеренный юго-восточный, к концу дня станет сильным. Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, днем +10…+12°C.
В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер будет слабый южный, к концу дня он может усилиться до умеренного или даже сильного. Температура воздуха ночью опустится до -1…+1°C, днем поднимется до +14…+16°C.
Погода в Находке будет характеризоваться небольшой облачностью и отсутствием осадков. Ветер будет слабым. Температура ночью будет около +1…+3°C, днем — +13…+15°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чего жителям Приморья ждать от погоды в крае.