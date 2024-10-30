Туман и -5°С: чего ждать от погоды в четверг жителям Приморья?

31 октября в Приморье погода будет зависеть от гребня антициклона. В крае не ожидается дождей, утром местами возможен туман. Ветер будет западный, утром и до обеда с юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до -5°С, днём поднимется до +11…+16°C.