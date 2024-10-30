В Приморском крае появилась школа для сотрудников социально ответственных компаний

Posted 30 октября, 01:22
Published 30 октября, 01:22
Modified 30 октября, 01:24
Updated 30 октября, 01:24
На первом занятии участники узнали о корпоративной социальной ответственности и смогли применить навыки на практике в Ботаническом саду-институте ДВО РАН.
По словам организаторов, корпоративное волонтерство привлекает все больше представителей крупного бизнеса. Среди них — FESCO, РЖД, Сбербанк, Почта России, Русгидро, Ростелеком, Реми, а также некоммерческие организации и госучреждения. Их сотрудники регулярно участвуют в экологических акциях, посещают детские дома, реализуют собственные проекты. Так, в текущем году активисты поддержали подопечных АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов „Благое дело“», организовали с фондом «ЗооПрим» благотворительную акцию в помощь бездомным животным, провели субботники в трех районах Владивостока, включая пляж на острове Русском.
«Школа корпоративных волонтеров — это первая площадка в Приморье для сотрудников, принимающих активное участие в добровольческой деятельности. В ходе образовательных мероприятий участники под руководством экспертов обмениваются опытом, получают рекомендации и практические знания для воплощения своих идей, находят единомышленников. Внимание к мероприятию со стороны правительства Приморского края позволяет с большей эффективностью выстаивать диалог между всеми участниками и совместно определять цели и задачи дальнейших проектов», — сообщила директор департамента по корпоративной социальной ответственности FESCO Вера Яковлева.
Волонтеры узнали и о мерах поддержки, которую можно получить от различных организаций. Например, занятия школы проходят на площадке АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края», которая готова предоставить помещения для различных проектов. Кроме того, поддержку компаниям, включившимся в корпоративное волонтерство, оказывает Правительство Приморского края.
«Мы видим, сколько делает бизнес для создания комфортной среды в Приморском крае. И, конечно, мы готовы всячески поддерживать такие компании. По поручению председателя Правительства Приморского края Веры Щербина и губернатора Олега Кожемяко, мы разработали закон о поддержки социально ответственного предпринимательства», — добавил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.
FESCO постоянно развивает благотворительные и социальные направления, популяризирует практику добровольчества, с ноября 2023 года возглавляет региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Приморском крае. В феврале 2024 года во Владивостоке Группа организовала первый форум «Корпоративное волонтерство: государство, бизнес и общество», где участники смогли обсудить значимые для сферы вопросы, установить партнерские отношения для решения совместных задач.