В Приморском крае появилась школа для сотрудников социально ответственных компаний

По словам организаторов, корпоративное волонтерство привлекает все больше представителей крупного бизнеса. Среди них — FESCO, РЖД, Сбербанк, Почта России, Русгидро, Ростелеком, Реми, а также некоммерческие организации и госучреждения. Их сотрудники регулярно участвуют в экологических акциях, посещают детские дома, реализуют собственные проекты. Так, в текущем году активисты поддержали подопечных АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов „Благое дело“», организовали с фондом «ЗооПрим» благотворительную акцию в помощь бездомным животным, провели субботники в трех районах Владивостока, включая пляж на острове Русском.