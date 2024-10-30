Валерий Лимаренко: Партнерские отношения с Беларусью принесут пользу сахалинцам

Posted 30 октября, 05:57
Published 30 октября, 05:57
Modified 30 октября, 05:59
Updated 30 октября, 05:59
В эти дни губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко находится с рабочим визитом в Белоруссии, где у главы региона запланированы ряд встреч. В первую очередь Валерий Лимаренко встретился с главой республики Александром Лукашенко, обсудив перспективы двухстороннего сотрудничества Беларуси и единственного в России островного региона. Основными темами стали выпуск новой линейки коммунальной газовой техники и карьерных самосвалов на водородных топливных элементах, а также развитие цифровых технологий и науки.
Александр Лукашенко поприветствовал сахалинского гостя и отметил, что это первая личная встреча с ним в качестве руководителя региона. И для нее есть особый повод — дело в том, что 15 октября президент союзного государства своим распоряжением объявил Благодарность Валерию Лимаренко за высокий профессионализм и значительный вклад в строительство Белорусской атомной электростанции. Еще до своего избрания на пост губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко работал в структурах «Росатома» и отвечал, в том числе, за строительство объектов энергетики на территории других стран.
А уже в качестве сахалинского губернатора Валерий Лимаренко продолжил работу по укреплению белорусско-российского сотрудничества.
«Вы больше, чем наш человек. Поскольку даже вы не представляете, что мы с вами тогда задумали, когда решили построить атомную станцию. Станция получилась хорошая, работает без проблем. Сахалинская область — интересный и близкий нам регион России. В целом вклад дальневосточных регионов в общую копилку торговли Беларуси и России — примерно 350 миллионов долларов. Меньше процента, но объемы колоссальные. 350 миллионов долларов на такое расстояние — это приличные объемы. Конечно, с учетом наших возможностей это мало. Я думаю, что в результате вашей работы в Беларуси и переговоров, которые здесь состоятся, мы выйдем на более серьезное сотрудничество», — отметил Александр Лукашенко.
Партнерские отношения Сахалина и Беларуси за последние годы значительно укрепились, а с приходом к руководству Валерия Лимаренко выходят на новый уровень. Островной регион приобрел около 900 единиц автобусов, сельскохозяйственной и коммунальной техники белорусского производства.
«Восточная горнорудная компания», являющаяся ведущим угледобывающим предприятием на Дальнем Востоке России, успешно сотрудничает с «БЕЛАЗом». Белорусское предприятие намерено выпустить для российского партнера карьерные самосвалы на водородных топливных элементах. Для обслуживания этого нового вида техники планируется создать заправочную инфраструктуру. И, если эксперимент станет успешным, то ВГК сможет заменить большую часть автопарка на экологически чистую технику.
«Мы активно газифицируем Сахалинскую область. Совместно с „Газпромом“ запустили уникальную программу по переводу транспорта на газомоторное топливо. Создаем всю необходимую инфраструктуру — стационарные и передвижные газозаправочные станции. В программе визита — подписание с белорусской компанией „Амкодор“ соглашения о производстве для Сахалинской области коммунальной техники на газомоторном топливе. „Амкодор“ производит хорошую технику, но на дизельном топливе. Мы предложили расширить линейку и выпускать технику также в газовом исполнении. Пилотные модели появятся во втором квартале 2025 года. Мы уверены, что это будет востребовано и в других регионах России», — отметил Валерий Лимаренко.
Еще одно важное направление сотрудничества с союзным государством — это цифровое развитие. По мнению главы Сахалина, это направление может стать очень перспективным. Он рассказал Александру Лукашенко о том, что на Сахалине и Курилах успешно применяют систему управления регионом на основе данных, внедряют искусственный интеллект во многие сферы деятельности, используют беспилотные летательные аппараты в разных сферах народного хозяйства. Все это делает жизнь сахалинцев и курильчан комфортнее.
Валерий Лимаренко планирует предложить белорусским партнерам разместить свои компании на Курильских островах, где действует преференциальный режим, не имеющий аналогов в России. Речь идет об ИТ-компаниях, в Белоруссии они сосредоточены в Парке высоких технологий, где количество резидентов уже превысило 600. Здесь компании занимаются разработкой программного обеспечения и пользуются особым налогово-правовым режимом. Парк высоких технологий посетит глава Сахалина, где обсудит перспективы развития сотрудничества в этой сфере.
Есть что предложить белорусским партнерам и в научной сфере. Валерий Лимаренко особо подчеркнул преимущества островного региона — по поручению президента Владимира Путина на Сахалине создается передовой кампус СахалинТех. С Белорусской академией наук планируется подписать соглашение о взаимодействии в таких сферах, как биотехнологии, материаловедение и искусственный интеллект.
«Уверен, что развитие двусторонних отношений в самых разных сферах принесет много пользы и Республике Беларусь, и Сахалинской области. Благодарю за внимание и надеюсь на продуктивное сотрудничество», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Напомним, с 2015 года между правительством Сахалинской области и Республикой Беларусь действует двустороннее соглашение. В этом году был подписан план мероприятий на трехлетний период. Сотрудничество охватывает множество сфер — сельское хозяйство, торговлю, пищевую, перерабатывающую, легкую промышленность и другие направления.