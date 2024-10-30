Валерий Лимаренко: Партнерские отношения с Беларусью принесут пользу сахалинцам

Александр Лукашенко поприветствовал сахалинского гостя и отметил, что это первая личная встреча с ним в качестве руководителя региона. И для нее есть особый повод — дело в том, что 15 октября президент союзного государства своим распоряжением объявил Благодарность Валерию Лимаренко за высокий профессионализм и значительный вклад в строительство Белорусской атомной электростанции. Еще до своего избрания на пост губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко работал в структурах «Росатома» и отвечал, в том числе, за строительство объектов энергетики на территории других стран.