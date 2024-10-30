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Posted 30 октября, 07:28

Published 30 октября, 07:28

Modified 30 октября, 07:33

Updated 30 октября, 07:33

Во Владивостоке закрывают «собачий концлагерь»: сотню животных спасают из ада

Во Владивостоке закрывают «собачий концлагерь»: сотню животных спасают из ада

30 октября 2024, 07:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Собаки
В пригороде Владивостока начата ликвидация частного приюта для бездомных животных, где в ужасающих условиях содержится более 100 собак. Решение о закрытии принято после того, как выяснилось, что некая зоозащитная организация «Барс» организовала настоящий «собачий концлагерь».

На улице Береговая в микрорайоне Трудовое разворачивается операция по спасению животных из рук горе-зоозащитников. Несмотря на благие намерения, условия содержания четвероногих вызывают серьезную обеспокоенность у специалистов.

Видео: primorsky.ru.
«Данный приют был незаконно создан на землях Министерства обороны РФ, что недопустимо», — заявляет руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислав Крушинский.

Вокруг территории приюта разбросаны гниющие мешки с рыбьими головами и костями, повсюду зловонные лужи с густой жижей, а из импровизированной кухни доносится тошнотворный запах. Собаки содержатся в наспех сколоченных вольерах.

Видео: primorsky.ru.
«Территория совершенно не приспособлена даже для временного содержания животных», — подчеркивает заместитель начальника управления городской среды администрации города Владивостока Степан Васильев.

При проверке выяснилось, что у приюта нет ни единого разрешительного документа. К сожалению, желание помочь бездомным животным не всегда подкрепляется необходимыми знаниями и возможностями для их содержания.

Видео: primorsky.ru.

Особую тревогу вызывает антисанитария: разлагающиеся отходы, зловонные лужи, горы золы от сжигания мусора. «Кухня» для животных больше напоминает декорации фильма ужасов, чем место приготовления пищи.

«Все животные будут перемещены в приют „Аристократ“, где созданы надлежащие условия для их содержания, включая ветеринарное обслуживание и правильное питание», — заявили в администрации города.

За последние годы Владивосток достиг значительных успехов в решении проблемы бездомных животных благодаря цивилизованному подходу и работе официальных приютов. Современные стандарты содержания животных требуют не только доброго сердца, но и профессионального подхода к организации приюта.

Во время подготовки этой новости, читатели «Восток-Медиа» сообщили редакции тревожную весть. По их данным, собственники нелегального приюта выпустили всех собак из вольеров и поэтому ни одно животное так и не смогли перевезти на новое «место жительства». В настоящее время, сообщают граждане, собаки предоставлены сами себе и бегают по всему району, в том числе и на детской площадке.

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#Видео#Владивосток#Министерство обороны РФ#Благотворительность#Собаки#Ветеринар#Антисанитария#Приморский край#Происшествия
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