Выручка «Почты России» выросла на 3% за прошедшие девять месяцев

Posted 30 октября, 18:06
Published 30 октября, 18:06
Modified 30 октября, 18:06
Updated 30 октября, 18:06
Такие показатели были получены в результате увеличения прибыли от почтовых услуг и от совместной работы с маркетплейсами. За девять месяцев доход «Почты России» от доставки письменных отправлений вырос на 10%, при этом на 26% выросла прибыль от использования цифровой и гибридной почты. На 61% увеличилась прибыль, полученная в результате сотрудничества с электронными торговыми площадками. Заказы с платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет» можно получить уже в более чем 32 000 отделениях почты, свыше 22 000 отделений выдают заказы, сделанные на с «Яндекс Маркете». В сентябре пилотные пункты выдачи заказов Wildberries были открыты в более чем 250 почтовых отделениях.
Как сообщают Новые Известия, в числе важных векторов развития компании нельзя не упомянуть повышение качества клиентского обслуживания. С апреля текущего года уже 2 млн отправителей успели оценить удобство использования зон самообслуживания, действующих более чем в 1000 почтовых отделений. Данный сервис позволил вдвое сократить временные затраты граждан на отправление писем и посылок. Скорость обслуживания выросла и за счет внедрения QR- идентификации. Эту опцию в почтовых отделениях подключили также с апреля. Ею воспользовались уже 6 млн клиентов.
В 2024 году оператор логистики возобновил сотрудничество еще с 24 странами. Сейчас «Почта России» осуществляет перевозки отправлений в 152 государства. С августа этого года посылки и письма с наложенным платежом можно отправить в Армению, Беларусь, Казахстан и Молдову.