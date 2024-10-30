Выручка «Почты России» выросла на 3% за прошедшие девять месяцев

Такие показатели были получены в результате увеличения прибыли от почтовых услуг и от совместной работы с маркетплейсами. За девять месяцев доход «Почты России» от доставки письменных отправлений вырос на 10%, при этом на 26% выросла прибыль от использования цифровой и гибридной почты. На 61% увеличилась прибыль, полученная в результате сотрудничества с электронными торговыми площадками. Заказы с платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет» можно получить уже в более чем 32 000 отделениях почты, свыше 22 000 отделений выдают заказы, сделанные на с «Яндекс Маркете». В сентябре пилотные пункты выдачи заказов Wildberries были открыты в более чем 250 почтовых отделениях.