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Posted 30 октября, 03:16

Published 30 октября, 03:16

Modified 30 октября, 03:54

Updated 30 октября, 03:54

Очаровательного морского обитателя заметили около пляжа во Владивостоке

Запредельно милый морской зверь отдыхал на берегу в Приморье

30 октября 2024, 03:16
Фото: 1MI.

Очаровательного морского обитателя заметили около пляжа во Владивостоке

Сюжет
Природа
В районе Токаревского маяка во Владивостоке заметили морского котика. Невероятно милое создание отдыхало на берегу.

На Токаревской кошке заметили удивительного морского обитателя.

Морской котик отдыхал у берега недалеко от маяка во Владивостоке.

Эти морские млекопитающие часто заплывают в город. На этот раз ластоногий попал в объектив очевидцев. В новых медиа уже обсуждают появление запредельно милого гостя.

Видео с котиком поделились жители Приморья.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом звере из Приморья. По мнению некоторых жителей края, зверь удивительно милый, несмотря на гигантские клыки.

Милота с огромными клыками: потискать тигра через экран хотели жители Приморья
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