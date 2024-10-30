Запредельно милый морской зверь отдыхал на берегу в Приморье

Posted 30 октября, 03:16
Published 30 октября, 03:16
Modified 30 октября, 03:54
Updated 30 октября, 03:54
На Токаревской кошке заметили удивительного морского обитателя.
Морской котик отдыхал у берега недалеко от маяка во Владивостоке.
Эти морские млекопитающие часто заплывают в город. На этот раз ластоногий попал в объектив очевидцев. В новых медиа уже обсуждают появление запредельно милого гостя.
Видео с котиком поделились жители Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом звере из Приморья. По мнению некоторых жителей края, зверь удивительно милый, несмотря на гигантские клыки.