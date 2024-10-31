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Posted 31 октября, 04:19

Published 31 октября, 04:19

Modified 31 октября, 08:23

Updated 31 октября, 08:23

Демешин: Горнодобывающие компании готовы прямо сейчас принять на работу сотни человек

Демешин: Горнодобывающие компании готовы прямо сейчас принять на работу сотни человек

31 октября 2024, 04:19
Фото: Правительство Хабаровского края.
Горнодобывающая отрасль в Хабаровском крае динамично развивается, создавая новые рабочие места для жителей региона, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в ходе прошедшей в среду, 30 октября, «Прямой линии». В перспективе ближайших пяти лет штат работников отрасли увеличится до 15 тысяч человек.

Отвечая на вопрос о новых рабочих местах для жителей края на горнодобывающих предприятиях, Дмитрий Демешин сообщил, что компании отрасли уже сейчас готовы принять на работу сотни человек.

— При моём объезде предприятий горнодобывающей отрасли руководители компаний прямо говорили: «Дайте нам людей». Средняя заработная плата в отрасли за прошлый год составила 147 тысяч рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Да, люди идут на определённые издержки, да, они выезжают на ГОКи, но это немалые деньги. Причем, это средний показатель по отрасли, — рассказал Дмитрий Демешин.

Губернатор заявил также, что в перспективе до 2030 года в рамках инвестпроектов в регионе будут построены восемь крупных объектов горнодобывающей отрасли. За пять лет штат работников планируется довести до 15 тысяч человек.

— Самый масштабный за всю историю проект — это медно-порфировое месторождение, Малмыжский ГОК, реализует Русская медная компания. Это второй в мире после Чили проект. Там будет работать более 2,5 тысячи наших жителей — более 2 тысяч уже работают. Также Амурский гидрометаллургический комбинат после выхода на полную мощность — уже, кстати, зимой этого года — по 400 рабочих мест тоже обеспечит. И в Николаевске у нас рядом находится месторождение Малютка, это АмурЗолото, ГОК на месторождении Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко, примерно под 300 рабочих мест у нас на Амурском металлургическом комбинате. И месторождение «Ресурсы Албазино». Уже укомплектован штат «Геопроминвест». Везде предпочтение отдаётся местным жителям, — подчеркнул глава региона.

Высокая потребность в кадрах для горнодобывающей отрасли побудила к созданию системы профориентации.

— Обучение специалистов горного дела осуществляет восемь учебных заведений края. Из них один вуз и семь профессиональных образовательных организаций. Кстати, под АмурМинералс уже ведется подготовка по ряду профессий, которые ГОК выкупает на стадии обучения, — отметил губернатор.
#Хабаровский край
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