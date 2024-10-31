Депутаты Думы Владивостока приняли корректировку бюджета города и новый налог

Введение туристического налога предусмотрено Налоговым кодексом РФ, который отнесен к полномочиям органов местного самоуправления, и может компенсировать ту нагрузку, которую несут территории в туристический сезон. На территории Владивостокского городского округа он будет действовать в летний туристический сезон — с 1 июля по 30 сентября. Платить налог должны будут гостиницы, хостелы и базы отдыха, внесенные в федеральный реестр квалифицированных мест размещения.