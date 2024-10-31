Депутаты Думы Владивостока приняли корректировку бюджета города и новый налог

Posted 31 октября, 10:09
Published 31 октября, 10:09
Modified 31 октября, 10:11
Updated 31 октября, 10:11
31 октября состоялось очередное заседание Думы Владивостока. Было рассмотрено 13 вопросов повестки, в числе которых — корректировка городского бюджета, знаковое для дальневосточной столицы введение нового налога — туристического, принятие в муниципальную собственность федерального имущества, пересмотр стоимости жилья, которая используется при расчете сертификатов для детей-сирот, и многое другое.
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил, что очередному заседанию Думы предшествовала масштабная работа комитетов, в ходе которой депутаты детально рассмотрели каждый из вопросов повестки.
Утверждена корректировка бюджета Владивостокского городского округа на 2024 год, которой предусмотрено увеличение расходов бюджета на 96,9 млн рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дефицита бюджета, что позволит направить дополнительное финансирование на нужды города.
«Дополнительные средства будут направлены на содержание дорог, объектов наружного освещения, выплату заработной платы работникам детских школ искусств и работникам муниципальных казенных учреждений, предоставление единовременной денежной выплаты взамен земельных участков многодетным семьям», — пояснил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
Отметим, что депутаты ведут в течение года постоянную работу над бюджетом Владивостока. В 2024 году главный финансовый документ города продолжил прошлогоднюю тенденцию, когда доходная часть бюджета преодолела историческую максимальную отметку. Депутаты отмечают, что городу удается привлекать дополнительное краевое и федеральное финансирование, благодаря чему Владивосток имеет возможность развиваться быстрыми темпами.
Подсчет, который произвели городские власти по новому туристическому налогу, показывает, что Владивосток сможет добавить дополнительные средства в бюджет от 75 до 188 млн рублей в 2029 г.
«Принято решение по туристическому налогу, который будет введен на территории Владивостокского городского округа с 1 января 2025 года, ставка налога составит один процент и будет повышаться ежегодно, достигнув к 2029 году 5 процентов. Это позволит увеличить доходы бюджета и продолжить работу в городе по привлечению туристов в столицу Дальнего Востока», — отметил председатель Думы Владивостока.
Введение туристического налога предусмотрено Налоговым кодексом РФ, который отнесен к полномочиям органов местного самоуправления, и может компенсировать ту нагрузку, которую несут территории в туристический сезон. На территории Владивостокского городского округа он будет действовать в летний туристический сезон — с 1 июля по 30 сентября. Платить налог должны будут гостиницы, хостелы и базы отдыха, внесенные в федеральный реестр квалифицированных мест размещения.
Андрей Брик пояснил, что работа с этим налогом депутатами и мэрией будет продолжаться, ежегодно ставка налога будет расти, а депутаты смогут инициировать внесение изменений в городской МПА по данному налогу.
С 2019 года Дума Владивостока утверждает среднюю рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилья, приобретаемого для нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мэрия провела оценку стоимости жилья на вторичном и первичном рынках и внесла предложение увеличить расчетную стоимость квадратного метра общей площади, которая используется при предоставлении социальный выплаты этой льготной категории владивостокцев.
Также Решением Думы города Владивостока утверждены условия приватизации муниципального имущества путем реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. В числе объектов три нежилых помещения, расположенные в цокольных и на первых этажах в домах на ул. Пологая, 24; ул. Крыгина, 15, ул. Адмирала Кузнецова, 90.
В том числе из государственной собственности в муниципальную передается нежилое помещение по Краснознаменному переулку, 9/11; пять земельных участков, из них три на улицах Уткинская, Семирадского и Тихвинская.
Как отметил председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев, земельные участки передаются в целях проведения мероприятий по благоустройству территорий.