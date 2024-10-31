Дмитрий Демешин ответил на вопросы жителей края и журналистов в ходе «Прямой линии»

Немало обращений поступило по теме дорог. Так, жители Ореховой Сопки обеспокоены вопросом транспортной доступности их микрорайона, где возводится большое количество жилья. Дмитрий Демешин ответил, что делается для расширения дорожной сети: ведется строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от ул. Совхозной до ул. Трехгорной. В 2024 году начаты работы по строительству автомобильной дороги в границах ул. Воронежская — ул. Совхозная — пер. Брянский. Обе трассы будут завершены в 2025 году. В стадии подготовки проектно-сметной документации — расширение ул. Краснодарской на участке от ул. Карла Маркса до ул. Демьяна Бедного.