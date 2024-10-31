Дмитрий Демешин ответил на вопросы жителей края и журналистов в ходе «Прямой линии»

Posted 31 октября, 09:22
Published 31 октября, 09:22
Modified 2 ноября, 06:28
Updated 2 ноября, 06:28
Губернатор ответил онлайн на 40 вопросов, касающихся различных сфер жизни края.
— Часто езжу по районам, вижу, как много самых разнообразных вопросов интересуют наших жителей — в части дорог, воспитания, образования, ЖКХ. Понимаю, что не на все из них смог ответить. Постараюсь сделать это в прямой трансляции, — такими словами Дмитрий Демешин начал «прямую линию».
Один из первых вопросов от журналистского сообщества касался масштабной темы развития Хабаровского края, его потенциала и преимуществ. Дмитрий Демешин ответил, что развитие региона проходит в рамках новой государственной политики по ускоренному развитию Дальнего Востока –"разворота на Восток».
— И мы становимся флагманом этого разворота. Реально работают территории опережающего развития, режим свободного порта — уникальные режимы, которые представляют условия преференциального характера для инвестиций на Дальний Восток, в Хабаровский край, — отметил губернатор.
В Хабаровском крае строится Тихоокеанская железная дорога, создан гидрометаллургический комбинат в Амурске, освоены золоторудные месторождения в Перевальном, Полянке, Кутынском. Реализуется крупный проект по добыче и обогащению каменного угля в Верхнебуреинском районе. Готовится к запуску освоение уникального Малмыжского медно-порфирового месторождения. Ведется работа по реализации мастер-планов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, готовятся долгосрочные планы комплексного развития для 22 опорных населенных пунктов в муниципалитетах края. Новым триггерным проектом для экономического роста должно стать развитие острова Большой Уссурийский.
Ответил глава региона и на насущные вопросы жителей края. Так, в Вяземском людей беспокоят неработающие лифты в районной больнице.
— Возмутительно то, что лифты не функционируют несколько месяцев! И я, когда был в Вяземском, ставил задачу по решению этой проблемы. Но жителей Вяземского, к сожалению, не информируют о том, когда и как она будет решена! — заявил Дмитрий Демешин.
В ходе «прямой линии» губернатор подключил к ответу перед жителями главу Вяземского района Александра Усенко и нового руководителя краевого минздрава Станислава Мальцева. Планируется провести экспертизу подъемников, по результатам которой будет принято решение об их ремонте или замене. Вопрос на личном контроле Дмитрия Демешина.
Много вопросов поступало в ходе «прямой линии» по теме здравоохранения. Это и нехватка врачей, дефицит узких специалистов, среднего медперсонала. Дмитрий Демешин рассказал о мерах, которые уже приняты для решения данных проблем. В частности, это увеличение количества целевых мест в медицинском вузе, повышение плана приема на бюджетные места. Также глава региона публично поставил задачи по решению вопроса исполняющему обязанности министра здравоохранения края.
«Наболевший» вопрос задала жительница Лермонтовки Бикинского района. Она пожаловалась, что сельская школа «тонет» во время дождей, есть опасения, что рано или поздно вода разрушит фундамент.
— Будем реконструировать сети с устройством новой емкости для сбора сточных вод, — заявил Дмитрий Демешин.
О том, какие действия предприняла администрация Бикинского района, доложил глава муниципалитета Александр Демидов. Сейчас проводятся работы по отсыпке затопляемой территории. В ближайшие два дня она будет отсыпана и отгрейдирована. Вопрос планируется снять до 1 ноября.
Обращались к главе региона и с частными вопросами. Так, жительница края попросила губернатора оказать содействие в получении многофункционального модульного протеза голени. Дмитрий Демешин поставил задачу новому руководителю отрасли здравоохранения.
Немало обращений поступило по теме дорог. Так, жители Ореховой Сопки обеспокоены вопросом транспортной доступности их микрорайона, где возводится большое количество жилья. Дмитрий Демешин ответил, что делается для расширения дорожной сети: ведется строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от ул. Совхозной до ул. Трехгорной. В 2024 году начаты работы по строительству автомобильной дороги в границах ул. Воронежская — ул. Совхозная — пер. Брянский. Обе трассы будут завершены в 2025 году. В стадии подготовки проектно-сметной документации — расширение ул. Краснодарской на участке от ул. Карла Маркса до ул. Демьяна Бедного.
Губернатор добавил, что администрации города нужно активнее участвовать в различных региональных, федеральных программах, чтобы новые микрорайоны были своевременно обеспечены дорогами, а также социальными объектами.
Большинство хабаровчан волнует вопрос, как будет организована уборка снега в городе в нынешнем сезоне — в предыдущие годы этот вопрос вызывал множество нареканий. Одна из жительниц краевой столицы спросила об этом в видеообращении. На него Дмитрий Демешин поручил ответить мэру Хабаровска Сергею Кравчуку.
По словам главы города, специализированная техника к зимнему периоду готова. На очистку и вывоз снега выйдет 122 единицы. На приобретение дополнительной техники в этом году выделено 50 млн руб. из краевого бюджета и 100 млн из бюджета города. Закуплены химреагенты, приготовлена песчано-соляная смесь.
— Надеюсь, этот ответ будет подтвержден состоянием дорог в осенне-зимний период. Мы, жители Хабаровска, очень надеемся и вам верим, Сергей Анатольевич. И проверим делами, — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
В ходе эфира глава региона ответил на вопросы о мерах поддержки семей с детьми, участников СВО и их близких. Также поднимались темы спорта, развития сельского хозяйства, переселения из ветхого и аварийного жилья и многие другие.
В финале «прямой линии» поступил звонок из Николаевска-на-Амуре. Главный редактор районной газеты Нина Найдёнова рассказала, что в промышленно-гуманитарном техникуме работает кандидат исторических наук Марина Григорьевна Тэмина, которая уже более 30 лет преподает родной нивхский язык и методику преподавания родного языка студентам, будущим учителям и воспитателям края. Она является автором программ, учебных пособий по нивхскому языку и литературе — по ее учебным пособиям изучают нивхский язык не только в Хабаровском крае, но на Сахалине.
— Очень хочется, чтобы такой человек не остался незамеченным и на краевом уровне, и на региональном, на федеральном уровне. Я хочу, чтобы все знали, что такие уникальные живут и трудятся Николаевском районе, — сказала Нина Найдёнова.
В ответ Дмитрий Демешин отметил, что Хабаровский край славится многонациональной историей и теми малыми народностями, которые здесь жили с древних времен. Губернатор передал для преподавателя техникума из Николаевского района статуэтку — копию «Амурской Венеры», найденной в Хабаровском крае знаменитым археологом Алексеем Окладниковым. Бронзовая фигурка изготовлена по инициативе Дмитрия Демешина в учебно-производственной лаборатории литейных процессов ТОГУ.
— Синтез древних традиций и современных технологий, которые позволяют воссоздать такого рода исторические, по сути, скульптуры, — это как раз те возможности, которые представляет сегодня Хабаровский край, наши молодые ученые. Мы назвали статуэтку Дева Приамурья и будем вручать ее высоким гостям нашего региона. А первую фигурку я с удовольствием передам Марине Григорьевне за ее любовь к нашему родному Хабаровскому краю! — сказал губернатор.
В завершение глава региона поблагодарил представителей средств массовой информации и жителей края за общение, а также отметил, что на все сообщения и обращения жителей, поступившие к «прямой линии» и во время нее, будет дан ответ.
— Мы будем отвечать на ваши вопросы делами по изменению качества жизни каждого человека в нашем крае к лучшему, — заключил Дмитрий Демешин.
Отметим, трансляция «прямой линии» с губернатором прошла на четырех краевых телеканалах, в эфире радиостанции «Восток России», в официальном Rutube-канале правительства региона, а также в личных аккаунтах главы края. Всего поступило свыше 3000 сообщений и 1878 звонков.