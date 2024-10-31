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Posted 31 октября, 10:05

Published 31 октября, 10:05

Modified 31 октября, 10:07

Updated 31 октября, 10:07

До +20°С и дождь: циклон принес потепление в Приморье? Погода на завтра

До +20°С и дождь: циклон принес потепление в Приморье? Погода на завтра

31 октября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
На погоду в Приморье повлияет циклон. В крае местами пройдут дожди, температура воздуха повысится.

Первого ноября на погоду в Приморье будет влиять циклон. В отдельных местах пройдет легкий или умеренный дождь, утром ожидается туман. Ветер южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха опустится ночью до +9…-4°С, а днём поднимется до +10…+20°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром возможен туман. Ветер ночью будет умеренный юго-восточный, днем умеренный юго-западный и западный. Ночные температуры будут колебаться от +8 до +10°C, а дневные от +12 до +14°C.

В Уссурийске также переменная облачность, главным образом без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха опустится ночью до +7…+9°C, а днем поднимется до +16…+18°C.

В Находке синоптики тоже прогнозируют переменную облачность, утром возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым. Ночные температуры составят +7…+9°C, а дневные +14…+16°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье начнется ноябрь.

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