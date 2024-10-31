До +20°С и дождь: циклон принес потепление в Приморье? Погода на завтра

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром возможен туман. Ветер ночью будет умеренный юго-восточный, днем умеренный юго-западный и западный. Ночные температуры будут колебаться от +8 до +10°C, а дневные от +12 до +14°C.