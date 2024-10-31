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Posted 31 октября, 00:34

Published 31 октября, 00:34

Modified 31 октября, 00:36

Updated 31 октября, 00:36

Две аварии попали на видеорегистратор за считанные секунды во Владивостоке

Два ДТП за 20 секунд? — легко: добро пожаловать во Владивосток — видео

31 октября 2024, 00:34
Фото: 1MI.

Две аварии попали на видеорегистратор за считанные секунды во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Владивосток является административным центром самого автомобильного региона, — Приморского края. Вероятно, именно поэтому концентрация аварий здесь иногда зашкаливает. Например, сегодня утро не задалось, как минимум, у троих водителей из одного района.

Сразу два столкновения зафиксировала камера видеорегистратора в спальном районе дальневосточной столицы. Сначала автомобилист заметил машину, которая вылетела с дороги и снесла дорожный знак. Затем улицезрел два авто, которые устроили утренний «поцелуй» на перекрестке.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что объездная трасса Де-Фриз — Седанка — Патрокл оказалась заблокирована из-за дорожного происшествия. Авария серьезно осложнила трафик, о чем сообщили в ЦОДД.

Лучше в объезд: авария заблокировала участок важной трассы во Владивостоке
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