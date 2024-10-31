Два ДТП за 20 секунд? — легко: добро пожаловать во Владивосток — видео

Posted 31 октября, 00:34
Published 31 октября, 00:34
Modified 31 октября, 00:36
Updated 31 октября, 00:36
Сразу два столкновения зафиксировала камера видеорегистратора в спальном районе дальневосточной столицы. Сначала автомобилист заметил машину, которая вылетела с дороги и снесла дорожный знак. Затем улицезрел два авто, которые устроили утренний «поцелуй» на перекрестке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что объездная трасса Де-Фриз — Седанка — Патрокл оказалась заблокирована из-за дорожного происшествия. Авария серьезно осложнила трафик, о чем сообщили в ЦОДД.