Два ДТП за 20 секунд? — легко: добро пожаловать во Владивосток — видео

Две аварии попали на видеорегистратор за считанные секунды во Владивостоке

Сюжет ДТП

Владивосток является административным центром самого автомобильного региона, — Приморского края. Вероятно, именно поэтому концентрация аварий здесь иногда зашкаливает. Например, сегодня утро не задалось, как минимум, у троих водителей из одного района.