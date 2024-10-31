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Posted 31 октября, 06:23

Published 31 октября, 06:23

Modified 31 октября, 06:25

Updated 31 октября, 06:25

Большой парк появится на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке

И парк здесь будет: сопку Орлиное гнездо во Владивостоке ждут кардинальные перемены

31 октября 2024, 06:23
Фото: vostokmedia.com.

Большой парк появится на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке

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Наш Город
Одну из самых известных сопок Владивостока, можно сказать, знаковых, — Орлиное гнездо — ждут перемены. Здесь будет создан большой красивый парк.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили: парк разместится на верхних участках сопки. Здесь будут уютные и комфортные пешеходные дорожки, видовые площадки.

В целом парк займёт более 43 тысяч квадратных метров — именно такова площадь земельных участков, которые депутаты думы Владивостока приняли в муниципальную собственность. Их кадастровые номера 25:28:010009:44, 25:28:010009:4209 и 25:28:010009:4437 и ещё недавно они принадлежали АО «ДОМ. РФ», но — по договоренности с администрацией Владивостока — были переданы для дальнейшего благоустройства городу.

— Это важный юридический этап в развитии территории сопки Орлиное гнездо. Он позволит в дальнейшем создать здесь комфортный парк для отдыха жителей и гостей города, — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов.

Также в пресс-службе администрации города отметили: о том, как будет развиваться и выглядеть в перспективе сопка Орлиное гнезд, шла речь на градостроительном совете в феврале 2024 года. Тогда же и была принята архитектурно-градостроительная концепция этого важного для столицы ДФО и туристически весьма привлекательного места.

В частности, в концепции говорилось о том, что облик сопки — тем более ландшафт — менять не стоит: следует обустроить, установить амфитеатры, соорудить навесы. Кроме того, предусмотрено создание смотровых площадок, арт-объектов, лестниц, освещения. Будет территория также и озеленена.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в столице ДФО появился новый сквер.

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#Новости#Владивосток#Парки#Приморский край#Наш Город
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