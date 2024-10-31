И парк здесь будет: сопку Орлиное гнездо во Владивостоке ждут кардинальные перемены

Posted 31 октября, 06:23
Published 31 октября, 06:23
Modified 31 октября, 06:25
Updated 31 октября, 06:25
В пресс-службе администрации Владивостока отметили: парк разместится на верхних участках сопки. Здесь будут уютные и комфортные пешеходные дорожки, видовые площадки.
В целом парк займёт более 43 тысяч квадратных метров — именно такова площадь земельных участков, которые депутаты думы Владивостока приняли в муниципальную собственность. Их кадастровые номера 25:28:010009:44, 25:28:010009:4209 и 25:28:010009:4437 и ещё недавно они принадлежали АО «ДОМ. РФ», но — по договоренности с администрацией Владивостока — были переданы для дальнейшего благоустройства городу.
— Это важный юридический этап в развитии территории сопки Орлиное гнездо. Он позволит в дальнейшем создать здесь комфортный парк для отдыха жителей и гостей города, — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов.
Также в пресс-службе администрации города отметили: о том, как будет развиваться и выглядеть в перспективе сопка Орлиное гнезд, шла речь на градостроительном совете в феврале 2024 года. Тогда же и была принята архитектурно-градостроительная концепция этого важного для столицы ДФО и туристически весьма привлекательного места.
В частности, в концепции говорилось о том, что облик сопки — тем более ландшафт — менять не стоит: следует обустроить, установить амфитеатры, соорудить навесы. Кроме того, предусмотрено создание смотровых площадок, арт-объектов, лестниц, освещения. Будет территория также и озеленена.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в столице ДФО появился новый сквер.