И парк здесь будет: сопку Орлиное гнездо во Владивостоке ждут кардинальные перемены

Также в пресс-службе администрации города отметили: о том, как будет развиваться и выглядеть в перспективе сопка Орлиное гнезд, шла речь на градостроительном совете в феврале 2024 года. Тогда же и была принята архитектурно-градостроительная концепция этого важного для столицы ДФО и туристически весьма привлекательного места.