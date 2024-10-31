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Posted 31 октября, 09:32

Published 31 октября, 09:32

Modified 31 октября, 09:32

Updated 31 октября, 09:32

Мурашко заявил о важности конгресса «Национальное здравоохранение»

Мурашко заявил о важности конгресса «Национальное здравоохранение»

31 октября 2024, 09:32
Фото: Росконгресс.
В Москве состоялся 3-й Национальный конгресс с международным участием под названием «Национальное здравоохранение». Он приурочен к 150-летию выдающегося врача и одного из основателей советской системы здравоохранения Николая Семашко.

Событие прошло при поддержке Правительства РФ и Минздрава России. На конгрессе присутствовали более шести тысяч участников из 15 стран, а также свыше 13 тысяч человек подключились онлайн, передает 56orb.ru.

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Конгресс был открыт президентом России Владимиром Путиным, а пленарное заседание вела вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что принципы, предложенные Семашко, до сих пор остаются основой российской медицины, и современные специалисты продолжают их развивать.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул значение конгресса как важной платформы для обсуждения будущих направлений в отрасли. Он отметил, что участники формируют новый подход к здравоохранению, который охватывает все этапы жизни человека, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Планируется построить более 3,8 тыс. новых объектов здравоохранения и провести капитальный ремонт в 7,4 тыс. учреждений.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в 2023–2024 годах треть бюджета министерства выделена на медицинские исследования. Он подчеркнул, что объединение научных ресурсов помогает решать актуальные задачи в здравоохранении и способствует внедрению новых технологий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила значимость современных технологий в санитарно-эпидемиологической сфере. Она сообщила о расширении мониторинга биологических рисков, создании российской базы данных патогенов и внедрении новых методов обучения населения.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер акцентировал внимание на вкладе Семашко в развитие профилактической медицины, которая сегодня активно внедряется в регионе. Он сообщил, что созданы центры для раннего выявления заболеваний и модернизированы 565 учреждений, что позволяет улучшить медицинское обслуживание на местах.

Завершилось пленарное заседание награждением Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова за выдающийся труд.

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