Мурашко заявил о важности конгресса «Национальное здравоохранение»

Posted 31 октября, 09:32
Published 31 октября, 09:32
Modified 31 октября, 09:32
Updated 31 октября, 09:32
Событие прошло при поддержке Правительства РФ и Минздрава России. На конгрессе присутствовали более шести тысяч участников из 15 стран, а также свыше 13 тысяч человек подключились онлайн, передает 56orb.ru.
Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером мероприятия.
Конгресс был открыт президентом России Владимиром Путиным, а пленарное заседание вела вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что принципы, предложенные Семашко, до сих пор остаются основой российской медицины, и современные специалисты продолжают их развивать.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул значение конгресса как важной платформы для обсуждения будущих направлений в отрасли. Он отметил, что участники формируют новый подход к здравоохранению, который охватывает все этапы жизни человека, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Планируется построить более 3,8 тыс. новых объектов здравоохранения и провести капитальный ремонт в 7,4 тыс. учреждений.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в 2023–2024 годах треть бюджета министерства выделена на медицинские исследования. Он подчеркнул, что объединение научных ресурсов помогает решать актуальные задачи в здравоохранении и способствует внедрению новых технологий.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила значимость современных технологий в санитарно-эпидемиологической сфере. Она сообщила о расширении мониторинга биологических рисков, создании российской базы данных патогенов и внедрении новых методов обучения населения.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер акцентировал внимание на вкладе Семашко в развитие профилактической медицины, которая сегодня активно внедряется в регионе. Он сообщил, что созданы центры для раннего выявления заболеваний и модернизированы 565 учреждений, что позволяет улучшить медицинское обслуживание на местах.
Завершилось пленарное заседание награждением Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова за выдающийся труд.