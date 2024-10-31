Мурашко заявил о важности конгресса «Национальное здравоохранение»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул значение конгресса как важной платформы для обсуждения будущих направлений в отрасли. Он отметил, что участники формируют новый подход к здравоохранению, который охватывает все этапы жизни человека, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Планируется построить более 3,8 тыс. новых объектов здравоохранения и провести капитальный ремонт в 7,4 тыс. учреждений.