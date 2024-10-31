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Posted 31 октября, 02:28

Published 31 октября, 02:28

Modified 31 октября, 02:30

Updated 31 октября, 02:30

В Приморском крае продолжается вакцинация от гриппа

Не румяный гриб в лесу, а поганый грипп в носу: вирусы неспешно атакуют Приморье

31 октября 2024, 02:28
Фото: 1MI.

В Приморском крае продолжается вакцинация от гриппа

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Медицина
Сезонные заболевания — ОРВИ, грипп и другие — медленно, но верно подбираются к Приморскому краю. Поздняя осень — самое гриппозное время, как говорила героиня одного популярного кинофильма.

В пресс-службе Роспотребнадзора Приморского края сообщили: в минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями немного снизилась (по сравнению с показателями предыдущей недели) — на 4,11%, особенно у детей. Но среди взрослых жителей Приморья этот показатель немного вырос.

— Снижение отмечено среди возрастных групп детей от рождения до 14 лет. В возрастной группе 15 лет и старше отмечается незначительный темп прироста (+2,8%), — сообщили в Роспотребнадзоре.

В основном пока что приморцы болеют не гриппом, а разными ОРВИ: чаще всего это риновиурс — 73,7%. Также выявляются вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы.

В связи с этим в пресс-службе ведомства напомнили, что в крае продолжается прививочная кампания против гриппа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какая погода ждёт приморцев в ближайшее время и надо ли одеваться потеплее.

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#Новости#Владивосток#Грипп#Медицина#Приморский край#Медики
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