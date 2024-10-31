Не румяный гриб в лесу, а поганый грипп в носу: вирусы неспешно атакуют Приморье

Posted 31 октября, 02:28
Published 31 октября, 02:28
Modified 31 октября, 02:30
Updated 31 октября, 02:30
В пресс-службе Роспотребнадзора Приморского края сообщили: в минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями немного снизилась (по сравнению с показателями предыдущей недели) — на 4,11%, особенно у детей. Но среди взрослых жителей Приморья этот показатель немного вырос.
— Снижение отмечено среди возрастных групп детей от рождения до 14 лет. В возрастной группе 15 лет и старше отмечается незначительный темп прироста (+2,8%), — сообщили в Роспотребнадзоре.
В основном пока что приморцы болеют не гриппом, а разными ОРВИ: чаще всего это риновиурс — 73,7%. Также выявляются вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы.
В связи с этим в пресс-службе ведомства напомнили, что в крае продолжается прививочная кампания против гриппа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какая погода ждёт приморцев в ближайшее время и надо ли одеваться потеплее.