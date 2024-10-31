Не румяный гриб в лесу, а поганый грипп в носу: вирусы неспешно атакуют Приморье

В пресс-службе Роспотребнадзора Приморского края сообщили: в минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями немного снизилась (по сравнению с показателями предыдущей недели) — на 4,11%, особенно у детей. Но среди взрослых жителей Приморья этот показатель немного вырос.