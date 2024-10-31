«Новые люди» предложили три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Приморье

Первое предложение — ввести «Мигрант ID». Это цифровая система, в которой будет храниться информация о месте жительства и работы иностранца, биометрия. Отдельно там будут указаны сведения о тех нарушениях, которые он совершил на родине и в России. Тогда умные камеры, подключённые к городским системам, упростят поиск мигранта, если он нарушил закон. Эта же система поможет вычислить нелегалов, обнаружив человека, информации о котором нет в базе.