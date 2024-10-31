Обморожение и «призрачные» туристы: что осложнило поиски путешественников в Приморье?

Posted 31 октября, 01:08
Published 31 октября, 01:08
Modified 31 октября, 01:10
Updated 31 октября, 01:10
Прокуратура заинтересовалась происшествием, случившимся на Пидане (гора в Шкотовском районе). Ранее на Фалазе (альтернативное название вершины) состояние одной из путешественников ухудшилось. Тургруппа оставила женщину и ее брата, который не бросил родственницу.
История закончилась, можно сказать, хорошо, — приморцев спасли. Однако надзорное ведомство не обошло стороной обстоятельства инцидента.
Установлено, что женщина, которая ночевала на вершине горы, получила обморожение. Ее поиски усложнял тот факт, что турфирма не зарегистрировала маршрут группы путешественников. Более того, руководители оставили свою клиентку без сопровождения, подвергнув ее опасности.
«В нарушение требований закона, при наличии повода и оснований для возбуждения уголовного дела, материал проверки находился в производстве территориального органа МВД, решение о его передаче в компетентные следственные органы не принималось», — отметили в прокуратуре.
На директора организации возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко покорил Пидан и даже пофотографировался с жителями региона.