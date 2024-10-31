Обморожение и «призрачные» туристы: что осложнило поиски путешественников в Приморье?

Установлено, что женщина, которая ночевала на вершине горы, получила обморожение. Ее поиски усложнял тот факт, что турфирма не зарегистрировала маршрут группы путешественников. Более того, руководители оставили свою клиентку без сопровождения, подвергнув ее опасности.