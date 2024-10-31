«Одиссея» — это феерия: уникальную цирковую программу увидят во Владивостоке — видео

Организаторы рассказали: программа новая, современная, премьера состоялась в Санкт-Петербурге меньше двух лет назад. Над созданием её трудились специально приглашённый композитор Святослав Мелик, поэт Виктория Коновалова и лучшие артисты российского цирка. В более чем двухчасовой программе зритель увидит 40 уникальных номеров, каждый из которых поставлен специально для «Одиссеи». Морские котики, шимпанзе (на лодке, между прочим), попугаи, дикобразы, еноты, крокодилы и змеи также составят компанию Одиссею в его странствиях. Кстати, отметим, что вода в бассейне на арене не просто водопроводная, она проходит специальную фильтрацию, чтобы быть безопасной и для животных, и для артистов.