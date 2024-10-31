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Posted 30 октября, 23:31

Published 30 октября, 23:31

Modified 31 октября, 08:09

Updated 31 октября, 08:09

Во Владивостокском цирке — уникальная программа на воде «Одиссея»

«Одиссея» — это феерия: уникальную цирковую программу увидят во Владивостоке — видео

30 октября 2024, 23:31

Во Владивостокском цирке — уникальная программа на воде «Одиссея»

Сюжет
Цирк
Настоящую феерию, многожанровое представление, сочетающее в себе высококлассные цирковые трюки, мюзикл и рассказ о событиях старины далёкой, — шоу «Одиссея» (0+) — увидят жители Приморского края на арене Владивостокского цирка.

Собственно, сама арена как таковая на время цирковых представлений (со 2 ноября по 15 декабря) превратится в бушующее море. Ионическое, Эгейское, а в целом — Средиземное. Программа цирка на воде «Одиссея» (0+) основана на мифах Древней Греции и на великом эпосе Гомера о странствиях хитроумного уроженца Итаки Одиссея.

Организаторы рассказали: программа новая, современная, премьера состоялась в Санкт-Петербурге меньше двух лет назад. Над созданием её трудились специально приглашённый композитор Святослав Мелик, поэт Виктория Коновалова и лучшие артисты российского цирка. В более чем двухчасовой программе зритель увидит 40 уникальных номеров, каждый из которых поставлен специально для «Одиссеи». Морские котики, шимпанзе (на лодке, между прочим), попугаи, дикобразы, еноты, крокодилы и змеи также составят компанию Одиссею в его странствиях. Кстати, отметим, что вода в бассейне на арене не просто водопроводная, она проходит специальную фильтрацию, чтобы быть безопасной и для животных, и для артистов.

Видео: vostokmedia.com.

Участники программы рассказывают: конечно, тот факт, что «Одиссея» — это цирк на воде, вносит свои коррективы и делает работу артистов сложнее. Простейшая, казалось бы, вещь — грим, а ведь он не должен поплыть от контакта с водой, так что на гримера ложится особая ответственность.

— И да, в нашем распоряжении оказывается не вся арена, а только подиум, как мы его называем, «пятачок», — рассказала Ярославна Водяник, руководитель воздушного группового номера «Галлея» (кстати, во Владивосток участницы этого номера приехали прямиком после Международного циркового фестиваля «Принцесса цирка» (6+), где они получили награду от Союза деятелей циркового искусства и заняли первое место). — Пришлось буквально оттачивать каждое движение, чтобы девочки не падали в воду. И поэтому номер стал технически намного сложнее, но ведь это как раз и интересно!
Фото: ООО «Арт-Парк Русь»

Жонглёры, силовые акробаты, клоуны, воздушные гимнасты, дрессировщики — «Одиссея» вместила в себя лучшие и классические номера циркового искусства. И конечно, фактор воды учитывается в каждом выступлении.

— Да, в воде скользко, перемещаться очень сложно, — рассказал Илья Дребот-Чиковани, руководитель номера «Троя». — Нам, акробатам из одной точки в другую точку надо переместиться очень быстро, а в воде это очень тяжело сделать. Кроме того, у нас особая музыка в номере, она задает динамику, и получается, что у нас практически нет времени, чтобы вдохнуть, все трюки мы выполняем слепую, потому что глаза заливает водой. И да, очень скользкой становится мокрая кожа, но с этим ничего нельзя поделать. Единственное — это отработка, отработка, тысячи часов в воде, чтобы каждое движение было доведено ло автоматизма, чтобы это было красиво и эффектно.

Много лет странствовал Одиссей на пути из Трои в Итаку, мечтая вновь обнять любимую жену Пенелопу и на пути своем преодолевая множество препятствий. И ему всё удалось! Хэппи-энд ждёт зрителей и в программе «Одиссея»!

#Новости#Видео#Культура#Владивосток#Цирк#Владивостокский цирк#Приморский край
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