Одна, но в три дня: как столица ДФО проведёт Ночь искусств

Также в программе Ночи искусств в Общественном пространстве Третьяковки пройдут мероприятия со свободным входом (но по предварительной записи): в полдень 3 ноября — мастер-класс «Автопортрет» (12+). В 16 часов — презентация световой инсталляции «Часть чего-то большего». Автор инсталляции художник Влада Дуглас расскажет о своей работе. В 17.30 состоится кинопоказ работ студийцев Школы креативных индустрий филиала РГИСИ (16+). Зрители увидят лучшие работы, которые за последние два года создали дети в Школе креативных индустрий.