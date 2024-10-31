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Posted 31 октября, 01:44

Published 31 октября, 01:44

Modified 31 октября, 01:46

Updated 31 октября, 01:46

В Приморском крае пройдёт всероссийская акция Ночь искусств (16+)

Одна, но в три дня: как столица ДФО проведёт Ночь искусств

31 октября 2024, 01:44
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае пройдёт всероссийская акция Ночь искусств (16+)

Сюжет
Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Всероссийская акция Ночь искусств (16+) традиционно проходит в начале ноября, в 2024 году она состоится 4 ноября. К акции в Приморском крае присоединятся все ведущие учреждения культуры. А в краевом центре Ночь искусств вообще растянется аж на три дня!

Всей семьей

Первой к акции присоединится Приморская краевая картинная галерея. Здесь мероприятие пройдёт 2 ноября. В этот день все залы галереи работают до полуночи.

— В этом году девиз акции в нашей галерее: «Семья объединяет», — рассказали в пресс-службе учреждения культуры. — Поэтому основные мероприятия начнутся в 17 часов.

Большая программа намечена в Парадном зале. Для начала Светлана Руснак проведёт экскурсию по выставке работ Даши Намдакова (16+).

В 18 часов пройдёт инклюзивная программа для детей с ментальными особенностями из общественной организации инвалидов «Ковчег» (6+).

В 19 часов в залах галереи дадут концерт юные музыканты — учащиеся филиала «Приморский» ЦМШ-Академии исполнительского искусства. (0+)

Через час начнётся презентация выставки цифрового искусства от студентов Института математических и цифровых технологий ДВФУ (12+). В 21.05 можно будет посмотреть документальный фильм Гуки Омаровой «Дархан», посвящённый Даши Намдакову (12+). и завершится Ночь искусств в Парадном зале ещё одной кураторской экскурсией от Светланы Руснак.

Аванзал галереи 2 ноября предлагает посетителям Ночи искусств мастер-классы «Щенячья симфония» (создаём свой флипбук, 6+) и «Поэзия в стекле»(создаём украшения вместе, 12+).

В зале-сейфе пройдёт в 17 часов квест «Дай лапу, друг!» по выставке «Лучший друг» (12+).

В 20 и 22 часа по выставке фарфоровых собак пройдет кураторская экскурсия Вероники Маслениковой (12+).

Ночь искусств в цифре

3 ноября эстафету Ночи искусств подхватит филиал Третьяковской галереи во Владивостоке. В зале на Алеутской, 15 все желающие смогут увидеть цифровую инсталляцию «Часть чего-то большего» (16+) — с 14 до 19 часов.

— Она основана на dataset — изображение в ней генерируется на основе компьютерной программы по определенным правилам. В основу генерации лягут цифровые изображения картин из коллекции Третьяковской галереи. Пиксели каждого из них будут смешиваться по особому алгоритму и превращаться в уникальные абстрактные изображения, которые ежесекундно меняются, — рассказали в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края.

Также в программе Ночи искусств в Общественном пространстве Третьяковки пройдут мероприятия со свободным входом (но по предварительной записи): в полдень 3 ноября — мастер-класс «Автопортрет» (12+). В 16 часов — презентация световой инсталляции «Часть чего-то большего». Автор инсталляции художник Влада Дуглас расскажет о своей работе. В 17.30 состоится кинопоказ работ студийцев Школы креативных индустрий филиала РГИСИ (16+). Зрители увидят лучшие работы, которые за последние два года создали дети в Школе креативных индустрий.

В музей идём под землю

4 ноября Ночь искусств охватит все филиалы Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Сразу отметим, что на все экскурсии, мастер-классы и познавательные программы обязательна предварительная запись.

В Главном корпусе музея на Светланской, 20 в 11, 13, 16, 17.30 — пройдет тематическая экскурсия по выставке «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (12+).

В 12 и 15 часов состоятся обзорные экскурсии по Главному корпусу музея (12+).

В 13 часов состоится лекция Ольги Зотовой «Картина и зритель. Жанр тематической картины в творчестве художников Дальнего Востока» (12+)

Для детей в 11 часов начнётся игра «Секреты народного творчества» (12+). В 14 часов — программа «Золотой век» (6+). В 15 часов — урок в музее «Модерн в ювелирном искусстве» (12+).

— 4 ноября мы приглашаем взрослых в 17 часов на «Сказки с молоком» (16+), — рассказали в музее. — Можно будет услышать и увидеть «Таёжную одиссею» Юрия Вознюка. В этом произведении автор открывает красоту природы Приморья, богатства его тайги, озер, рек, а также описывает впечатляющие события в бескрайних лесах нашего края.

В Музее города на Петра Великого, 6 4 ноября состоятся с 10 до 21 часа мастер-классы по по цианотипии (6+).

— Это особый метод фотографической печати, который создает изображение голубого и синего оттенка. Цианотипия известна своей характерной голубой тональностью изображения, а также стойкостью и устойчивость изображения к внешним воздействиям, — рассказали в музее.

В 11часов пройдёт мастер-класс «Линогравюра: история и современность»» (12+), в 13 — мастер-класс «Печать: от библиотеки до коленки» (12+).

В 16 часов Музей города приглашает всех на лекцию Анастасии Нестеровой «Литература XXI века: автофикшн, новые авторы и течения» (12+), в 18 часов — на лекцию Михаила Чувакина «Fun is over: Самоорганизация и аналоговая печать» (12+).

— А в 19 часов в залах Музея города начнётся поэтический вечер (16+), — отметили в пресс-службе. — Участие в нём примут семь известных городских поэтов — Константин Дмитриенко, Сергей Нелюбин, Спартак Голиков, Ксения Боровик, Анна Малина, Дарья Никитина, Артур Гореев.

Дом-музей Владимира Арсеньева на улице Арсеньева, 7 приглашает 4 ноября на обзорные экскурсии (12+) — в 12, 14 и 16 часов.

В 13 часов для детворы пройдёт мастер-класс «Чья это ладошка, тигр или кошка» (6+), в 15 — мастер-класс «Уссурийский тигр» (6+).

А в 17 часов будет показан фильм «Нанук с Севера» (16+) режиссёра Роберта Флаэрти, созданный в 1922 году. Картина рассказывает о жизни эскимосов с берега залива Гудзон в Канаде — в суровых северных условиях такой, какая она есть, без прикрас.

Дом-музей семьи Сухановых в 12 и 14 часов ждёт посетителей на обзорную экскурсию «Портрет семьи Сухановых» (6+).

В 13 часов состоится мастер-класс «Удивительный блокнот (открытка)» (12+), в 15 часов — мастер-класс «Маленькие радости (гирлянда „Осенний листопад“, 6+).

Желающие разобраться в себе приглашаются на ассоциативно–психологический тренинг «Искусство быть собой» (16+) в 17 часов.

— Разумеется, в Ночи искусств примет участие и музей Владивостокской крепости, — отметили в пресс-службе. — Экскурсии пройдут по форту № 1 (11 часов, 6+), форту № 7 (11 часов, 6+). — Форт № 1 более ста лет был совершенно недоступен для обычных горожан. Сегодня же посетители музея-заповедника могут спуститься в подземные галереи и узнать больше о военном значении объекта и истории его создания. Большая часть экскурсии проходит в подземных помещениях, где сохраняется температура выше нуля. Тем не менее, мы рекомендуем одеваться тепло, не забывать перчатки и шапки. Также предусмотрите удобную (походную) обувь.

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#Новости#Культура#Владивосток#Ночь Искусств#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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