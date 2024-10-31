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Posted 31 октября, 00:11

Published 31 октября, 00:11

Modified 31 октября, 00:13

Updated 31 октября, 00:13

Автомобилист погиб в страшной аварии на трассе в Приморье

Труп в расплющенной кабине: грузовик влетел в самосвал на трассе Владивостока — видео

31 октября 2024, 00:11
Фото: 1MI.

Автомобилист погиб в страшной аварии на трассе в Приморье

Сюжет
Смерть
Жуткое ДТП случилось на дороге Седанка — Патрокл во Владивостоке. Изувеченное грузовое авто впечаталось в заднюю часть многотонника. Происшествие не обошлось без жертв.

На объездной трассе дальневосточной столицы произошло смертельное столкновение. По данным аварийных комиссаров, рулевой Hino врезался в самосвал Shacman, который совершил вынужденную остановку в правой полосе. В результате аварии водитель «Хино» умер на месте.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в период осадков произошло смертельное ДТП недалеко от села Душкино в Приморском крае. Машина опрокинулась, в результате чего погибли водитель и пассажир.

Смертельное ДТП случилось на мокрой трассе в Приморье — автомобиль перевернулся
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