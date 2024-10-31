Труп в расплющенной кабине: грузовик влетел в самосвал на трассе Владивостока — видео

Posted 31 октября, 00:11
Published 31 октября, 00:11
Modified 31 октября, 00:13
Updated 31 октября, 00:13
На объездной трассе дальневосточной столицы произошло смертельное столкновение. По данным аварийных комиссаров, рулевой Hino врезался в самосвал Shacman, который совершил вынужденную остановку в правой полосе. В результате аварии водитель «Хино» умер на месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в период осадков произошло смертельное ДТП недалеко от села Душкино в Приморском крае. Машина опрокинулась, в результате чего погибли водитель и пассажир.