vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 08:45

Published 31 октября, 08:45

Modified 31 октября, 08:47

Updated 31 октября, 08:47

Удивительные тропические животные появились в Приморском крае — фото

Удивительные тропические животные появились в Приморском крае — фото

31 октября 2024, 08:45
Фото: primocean_aquarium.
Сюжет
Приморский океанариум
Эндемики Мадагаскара приехали в Приморский океанариум. Уже скоро тропических существ поселят в вольеры.

Удивительные тропические существа теперь будут жить в Приморье.

В ближайшее время биологи начнут оформление новой экспозиции в духе мадагаскарских джунглей.

В террариумах Тропического леса в Приморском океанариуме поселятся пантеровый хамелеон Furcifer pardalis, мадагаскарская колючехвостая игуана оплюрус кювье Oplurus cuvieri и три вида фельзум Phelsuma: линейчатая P. lineata, четырёхглазковая P. quadriocellata и широкохвостая P. laticauda.

Первые южные животные поселятся в Приморье уже в ближайший месяц.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тропические рыбы заплыли в акватории Приморья.

Редкая тропическая рыба заплыла в Приморье в октябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Возраст — 250 миллионов лет: останки древних существ нашли в Приморье — видеоДвое грудничков пострадали под колесами авто в Приморском крае — фотоВстало все: пробка парализовала важную улицу во Владивостоке — фото, причина
#Новости#Общество#Рыбы#Приморский океанариум#Экспозиция#Приморский край#Приморье#Жильцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика