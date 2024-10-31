Удивительные тропические животные появились в Приморском крае — фото

В террариумах Тропического леса в Приморском океанариуме поселятся пантеровый хамелеон Furcifer pardalis, мадагаскарская колючехвостая игуана оплюрус кювье Oplurus cuvieri и три вида фельзум Phelsuma: линейчатая P. lineata, четырёхглазковая P. quadriocellata и широкохвостая P. laticauda.