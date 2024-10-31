Удивительные тропические животные появились в Приморском крае — фото

Posted 31 октября, 08:45
Published 31 октября, 08:45
Modified 31 октября, 08:47
Updated 31 октября, 08:47
Удивительные тропические существа теперь будут жить в Приморье.
В ближайшее время биологи начнут оформление новой экспозиции в духе мадагаскарских джунглей.
В террариумах Тропического леса в Приморском океанариуме поселятся пантеровый хамелеон Furcifer pardalis, мадагаскарская колючехвостая игуана оплюрус кювье Oplurus cuvieri и три вида фельзум Phelsuma: линейчатая P. lineata, четырёхглазковая P. quadriocellata и широкохвостая P. laticauda.
Первые южные животные поселятся в Приморье уже в ближайший месяц.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тропические рыбы заплыли в акватории Приморья.