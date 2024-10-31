Увидеть лучшую оперу Пуччини и услышать великую певицу смогут жители Владивостока

Спецпоказ оперы «Турандот» (12+) пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра

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Особым подарком для Приморского края — от Валерия Гергиева и Мариинского театра — станет специальный показ оперы «Турандот» (12+), который состоится завтра в полдень на Приморской сцене Мариинского театра.

86-летию Приморского края посвящён этот показ величайшей оперы Джакомо Пуччини, рассказали в Приморской сцене Мариинского театра. Это — яркое дополнение в оперной программе IX Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». — У жителей Владивостока появился уникальный шанс услышать в заглавной партии солистку Мариинского театра Ольгу Маслову, — отметили также в пресс-службе. — Она — одна из самых блистательных исполнительниц партии Турандот в мире. Певица была удостоена множества восторженных отзывов публики и критиков России, Кореи и Италии. Критики подчёркивали её яркий, мощный голос. Также на сцену выйдут любимцы приморской публики, солисты нашей Мариинки: Алина Михайлик, Евгений Плеханов, Дмитрий Мигулёв, Алексей Репин, Илья Астафуров, Всеволод Марилов, Мингиян Оджаев, Алексей Костюк. За дирижёрским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев. Маэстро впервые продирижирует оперой «Турандот» во Владивостоке. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об оперной и балетной программах IX фестиваля «Мариинский» во Владивостоке. Мы так ждали тебя, Анюта: конец октября порадует владивостокцев шедеврами Узнать подробнее