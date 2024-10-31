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Posted 31 октября, 06:10

Published 31 октября, 06:10

Modified 31 октября, 08:08

Updated 31 октября, 08:08

Спецпоказ оперы «Турандот» (12+) пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра

Увидеть лучшую оперу Пуччини и услышать великую певицу смогут жители Владивостока

31 октября 2024, 06:10
Фото: Приморская сцена Мариинского театра.

Спецпоказ оперы «Турандот» (12+) пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра

Сюжет
Спектакль
Особым подарком для Приморского края — от Валерия Гергиева и Мариинского театра — станет специальный показ оперы «Турандот» (12+), который состоится завтра в полдень на Приморской сцене Мариинского театра.

86-летию Приморского края посвящён этот показ величайшей оперы Джакомо Пуччини, рассказали в  Приморской сцене Мариинского театра. Это — яркое дополнение в оперной программе IX Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский».

— У жителей Владивостока появился уникальный шанс услышать в заглавной партии солистку Мариинского театра Ольгу Маслову, — отметили также в пресс-службе. — Она — одна из самых блистательных исполнительниц партии Турандот в мире. Певица была удостоена множества восторженных отзывов публики и критиков России, Кореи и Италии. Критики подчёркивали её яркий, мощный голос.

Также на сцену выйдут любимцы приморской публики, солисты нашей Мариинки: Алина Михайлик, Евгений Плеханов, Дмитрий Мигулёв, Алексей Репин, Илья Астафуров, Всеволод Марилов, Мингиян Оджаев, Алексей Костюк.

За дирижёрским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев. Маэстро впервые продирижирует оперой «Турандот» во Владивостоке.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об оперной и балетной программах IX фестиваля «Мариинский» во Владивостоке.

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#Новости#Культура#Владивосток#Спектакль#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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