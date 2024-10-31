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Posted 31 октября, 04:30

Published 31 октября, 04:30

Modified 31 октября, 04:32

Updated 31 октября, 04:32

Сложную операцию на сердце провели хирурги в Приморском крае

Врачи ушили раны на бьющемся сердце мужчины в Приморье

31 октября 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney.

Сложную операцию на сердце провели хирурги в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Жителю Приморского края проткнуло грудь насквозь. Однако медики ювелирно подлатали сердце, которое оказалось травмировано.

В Находкинскую больницу доставили мужчину с проникающим ранением груди. Пострадавший был в тяжелом состоянии, — он еле дышал и не мог отвечать на вопросы.

В считанные минуты приморца доставили в операционную. Там специалисты вскрыли грудную клетку и ушили раны на сердце. Процесс оказался крайне сложным, ведь врачам пришлось проводить процедуру на работающем сердце.

«Хирургу необходимо следить, чтобы его действия не препятствовали сокращению миокарда, следовать его движениям», — рассказал заведующий хирургическим отделением Находкинской городской больницы Владимир Сапожников.

Более того, ситуацию усугубляло кровотечение. Из плевральной полости удалили около литра крови. Спустя час операция закончилась. После реабилитации и контрольного обследования мужчину выписали из медучреждения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туристка истекла кровью во время отдыха на море в Приморском крае.

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