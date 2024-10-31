Врачи ушили раны на бьющемся сердце мужчины в Приморье

Posted 31 октября, 04:30
Published 31 октября, 04:30
Modified 31 октября, 04:32
Updated 31 октября, 04:32
В Находкинскую больницу доставили мужчину с проникающим ранением груди. Пострадавший был в тяжелом состоянии, — он еле дышал и не мог отвечать на вопросы.
В считанные минуты приморца доставили в операционную. Там специалисты вскрыли грудную клетку и ушили раны на сердце. Процесс оказался крайне сложным, ведь врачам пришлось проводить процедуру на работающем сердце.
«Хирургу необходимо следить, чтобы его действия не препятствовали сокращению миокарда, следовать его движениям», — рассказал заведующий хирургическим отделением Находкинской городской больницы Владимир Сапожников.
Более того, ситуацию усугубляло кровотечение. Из плевральной полости удалили около литра крови. Спустя час операция закончилась. После реабилитации и контрольного обследования мужчину выписали из медучреждения.
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