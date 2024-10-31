Встало все: пробка парализовала важную улицу во Владивостоке — фото, причина

Posted 31 октября, 05:19
Published 31 октября, 05:19
Modified 31 октября, 05:21
Updated 31 октября, 05:21
Серьезная пробка сковала целую улицу во Владивостоке. Проехать по Выселковой очень сложно: движется только одна полоса, и то едва ли.
Популярный портал онлайн-карт показывает, что затор растянулся уже на несколько километров.
Автомобилисты, которые уже подобрались к перекрестку с Днепровской и Адмирала Горшкова, поделились фото с причиной затора. Оказалось, что дело даже не в аварии.
На участке ремонтируют одну из полос. Оставшейся проезжей части для такого потока авто оказалось мало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая заблокировала выезд из Владивостока.