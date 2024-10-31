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Posted 31 октября, 05:19

Published 31 октября, 05:19

Modified 31 октября, 05:21

Updated 31 октября, 05:21

Десятки автомобилистов застряли в глухой пробке во Владивостоке

Встало все: пробка парализовала важную улицу во Владивостоке — фото, причина

31 октября 2024, 05:19
Фото: 1MI.

Десятки автомобилистов застряли в глухой пробке во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Огромный затор парализовал важную улицу во Владивостоке. Пробка растянулась на километры.

Серьезная пробка сковала целую улицу во Владивостоке. Проехать по Выселковой очень сложно: движется только одна полоса, и то едва ли.

Популярный портал онлайн-карт показывает, что затор растянулся уже на несколько километров.

Фото: 2gis.ru

Автомобилисты, которые уже подобрались к перекрестку с Днепровской и Адмирала Горшкова, поделились фото с причиной затора. Оказалось, что дело даже не в аварии.

Фото: dpskontrol_125rus

На участке ремонтируют одну из полос. Оставшейся проезжей части для такого потока авто оказалось мало.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая заблокировала выезд из Владивостока.

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