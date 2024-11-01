А если «уплывет»? — опасная грузоперевозка попала на камеру во Владивостоке

Универсал тянул ношу в виде резиновой лодки, чем вызвал негодование у жителей дальневосточной столицы. Если присмотреться, то можно разглядеть веревку, перетягивающую плавсредство. Однако металлических креплений на крыше машины, судя по видео, не имеется. Ситуацию усугубляло то, что 1/3 объекта перевозки оказалась в «свободном» плавании.