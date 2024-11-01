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Posted 1 ноября, 10:11

Published 1 ноября, 10:11

Modified 1 ноября, 10:13

Updated 1 ноября, 10:13

Автомобиль рискованно перевозил лодку в Приморье

А если «уплывет»? — опасная грузоперевозка попала на камеру во Владивостоке

1 ноября 2024, 10:11
Фото: vostokmedia.com.

Автомобиль рискованно перевозил лодку в Приморье

Сюжет
Самолет
Во Владивостоке обнаружили машину с лодкой на крыше. Плавсредство свисало и вызывало недоверие у участников движения.

Универсал тянул ношу в виде резиновой лодки, чем вызвал негодование у жителей дальневосточной столицы. Если присмотреться, то можно разглядеть веревку, перетягивающую плавсредство. Однако металлических креплений на крыше машины, судя по видео, не имеется. Ситуацию усугубляло то, что 1/3 объекта перевозки оказалась в «свободном» плавании.

«Если бы я ехала за ним, то держалась бы подальше. Конечно, лодка не причинит вреда машине, но аварию спровоцировать может», — предположила очевидица.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как тягач перевозил целый самолет на трассе Приморского края. К слову, воздушное судно транспортировалось согласно правилам.

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