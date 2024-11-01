Ай да «Плясунья»: ансамбль из Владивостока выиграл гран-при престижного конкурса

Posted 1 ноября, 04:34
Published 1 ноября, 04:34
Modified 1 ноября, 04:36
Updated 1 ноября, 04:36
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: Международный фестиваль-конкурс «На творческом Олимпе» (0+) прошёл в Сочи в 76-й раз. Десятки коллективов со всей России — от Владивостока до Краснодара, а также танцоры из Узбекистана собрались, чтобы и себя показать, и других посмотреть. Владивостокская «Плясунья» же затмила всех — и отхватила не только Гран-при, но и девять первых мест в разных номинациях.
Призы были получены за постановки «Выглянуло солнышко», «Ай да я», «Варенички», «Уктевун», «Семейские сестрицы», «Перепелочка», «Хора радости», «Волынская полька» и «Роза ветров». А ещё в багаже призов нашей «Плясуньи» — специальный диплом жюри «За оригинальность постановок».
— Это большая и радостная победа для нашего коллектива! Это тот самый момент, когда ребята и педагоги понимают, что сотни часов репетиций и упорной работы проходят не зря, — рассказала руководитель ансамбля «Плясунья» Юлия Горбунова.
«Плясунья» — один из самых ярких и интересно работающих танцевальных коллективов Владивостока и Приморья. Ансамбль в 2024 году отмечает 40-летний юбилей, и первые его участники приводят на занятия теперь уже внуков — при этом все лучшие традиции коллектив сохранил и только умножает. «Плясунья» регулярно занимает призовые места на конкурсах различного уровня — от городских до международных.
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