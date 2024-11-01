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Posted 1 ноября, 04:34

Published 1 ноября, 04:34

Modified 1 ноября, 04:36

Updated 1 ноября, 04:36

Ансамбль из Владивостока выиграл Гран-при международного конкурса в Сочи

Ай да «Плясунья»: ансамбль из Владивостока выиграл гран-при престижного конкурса

1 ноября 2024, 04:34
Фото: vlc.ru.

Ансамбль из Владивостока выиграл Гран-при международного конкурса в Сочи

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Наш Город
Триумфаторами вернутся из Сочи в родной Владивостока участники заслуженного коллектива Приморского края — ансамбля народного танца «Плясунья». На престижном танцевальном конкурсе они выиграли Гран-при. И не только.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: Международный фестиваль-конкурс «На творческом Олимпе» (0+) прошёл в Сочи в 76-й раз. Десятки коллективов со всей России — от Владивостока до Краснодара, а также танцоры из Узбекистана собрались, чтобы и себя показать, и других посмотреть. Владивостокская «Плясунья» же затмила всех — и отхватила не только Гран-при, но и девять первых мест в разных номинациях.

Призы были получены за постановки «Выглянуло солнышко», «Ай да я», «Варенички», «Уктевун», «Семейские сестрицы», «Перепелочка», «Хора радости», «Волынская полька» и «Роза ветров». А ещё в багаже призов нашей «Плясуньи» — специальный диплом жюри «За оригинальность постановок».

— Это большая и радостная победа для нашего коллектива! Это тот самый момент, когда ребята и педагоги понимают, что сотни часов репетиций и упорной работы проходят не зря, — рассказала руководитель ансамбля «Плясунья» Юлия Горбунова.

«Плясунья» — один из самых ярких и интересно работающих танцевальных коллективов Владивостока и Приморья. Ансамбль в 2024 году отмечает 40-летний юбилей, и первые его участники приводят на занятия теперь уже внуков — при этом все лучшие традиции коллектив сохранил и только умножает. «Плясунья» регулярно занимает призовые места на конкурсах различного уровня — от городских до международных.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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