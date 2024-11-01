Ай да «Плясунья»: ансамбль из Владивостока выиграл гран-при престижного конкурса

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: Международный фестиваль-конкурс «На творческом Олимпе» (0+) прошёл в Сочи в 76-й раз. Десятки коллективов со всей России — от Владивостока до Краснодара, а также танцоры из Узбекистана собрались, чтобы и себя показать, и других посмотреть. Владивостокская «Плясунья» же затмила всех — и отхватила не только Гран-при, но и девять первых мест в разных номинациях.