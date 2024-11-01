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Posted 1 ноября, 03:24

Published 1 ноября, 03:24

Modified 1 ноября, 03:26

Updated 1 ноября, 03:26

Депутаты ЗС Приморского края совершили экскурсию по знаковой выставке в музее

Депутаты пошли за золотом в музей и пообещали привести детей

1 ноября 2024, 03:24
Фото: arsenievmuseum.

Депутаты ЗС Приморского края совершили экскурсию по знаковой выставке в музее

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Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края во главе с председателем ЗС ПК Антоном Волошко побывали в музее имени Арсеньева и полюбовались на сокровища Фаберже. Но не только.

Специально для законодателей директор Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай провёл экскурсию по выставке «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (6+). И разговор зашёл не только об уникальных экспонатах и истории России, свидетелями которой они являются.

— У этой выставки из фондов Музеев Московского Кремля есть важнейшая задача, — сказал Виктор Шалай. — И она заключается в том, чтобы донести знания до тех, кто редко бывает в столицах, а ещё реже в ведущих федеральных музеях, главных сокровищницах национального искусства. И в первую очередь это — дети, будущее страны, школьники из приморской глубинки — из деревень и сёл отдалённых районов Приморского края.

Виктор Шалай обратился к депутатам ЗС ПК с просьбой активизировать усилия по организации посещения музея школьниками из их избирательных округов.

Фото: arsenievmuseum

Председатель ЗС ПК Приморского края Антон Волошко полностью поддержал директора музея и подчеркнул, что эта работа будет усилена в ближайшее время. Ведь выставка работает в музее только до конца зимних школьных каникул.

Так что в скором времени ребята из отдалённых районов Приморья смогут прикоснуться к живой и интересной истории России, страны, частью которой они являются; истории, отражённой в сокровищах Фаберже.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какую программу приготовил музей имени Арсеньева в Ночь искусств.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева#Антон Волошко
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