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Posted 1 ноября, 09:54

Published 1 ноября, 09:54

Modified 1 ноября, 09:56

Updated 1 ноября, 09:56

Понижение температур ожидает в Приморском крае

«Дубак» и капли дождя: северный ветер сдует остатки тепла из Приморья

1 ноября 2024, 09:54
Фото: vostokmedia.com.

Понижение температур ожидает в Приморском крае

Сюжет
Погода
Ноябрь уверенно приближает зиму в Приморский край. Дневные температуры станут значительно ниже.

Завтра на севере региона ожидаются небольшие осадки. Также в крае будет дуть умеренный северо-западный ветер, кое-где он разыграется до сильного. Ночью температура воздуха составит 0 — +5 °С, днем — +4 — +13 °С.

Во Владивостоке осадков не предвидится, прогнозируется сильный северный ветер. Днем воздух прогреется до +9 — +11 °С. В Уссурийске тоже непогода не ожидается, северное дуновение ветра усилится до умеренного. Столбики термометров покажут +10 — +12 °С. Находку непогода тоже обойдет стороной, как и сильные ветра, — возможно северное умеренное дуновение. Температурный фон составит +11 — +13 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ноябрь начнется с похолодания в Приморском крае.

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