«Дубак» и капли дождя: северный ветер сдует остатки тепла из Приморья

Во Владивостоке осадков не предвидится, прогнозируется сильный северный ветер. Днем воздух прогреется до +9 — +11 °С. В Уссурийске тоже непогода не ожидается, северное дуновение ветра усилится до умеренного. Столбики термометров покажут +10 — +12 °С. Находку непогода тоже обойдет стороной, как и сильные ветра, — возможно северное умеренное дуновение. Температурный фон составит +11 — +13 °С.