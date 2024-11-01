Ефимов: 26 тысяч москвичей оформили документы на новые квартиры в рамках реновации

Максим Гаман, министр правительства Москвы, отметил, что больше всего москвичей получили квартиры в Восточном административном округе. Документы на новое жилье по программе реновации здесь оформили 7,7 тысячи человек. Он добавил, что участников программы переселяют в равнозначное жилье в том же районе города. Однако исключение составляют Зеленоград, Новомосковский и Троицкий административные округа. В них переселение осуществляется в границах округа.