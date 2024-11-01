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Posted 1 ноября, 16:56

Published 1 ноября, 16:56

Modified 1 ноября, 16:58

Updated 1 ноября, 16:58

Ефимов: 26 тысяч москвичей оформили документы на новые квартиры в рамках реновации

Ефимов: 26 тысяч москвичей оформили документы на новые квартиры в рамках реновации

1 ноября 2024, 16:56
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в период с января по сентябрь этого года жители 456 старых домов оформили документы на новые квартиры в рамках программы реновации.

Ефимов сообщил, что за указанный период правообладателями нового жилья в рамках реализации данной программы стали почти 26,6 тысячи россиян. Им предложили современные квартиры в 224 новостройках, рядом с которыми уже сформирована вся инфраструктура для комфортной жизни. Об этом сообщает портал mos.ru.

С начала реализации программы реновации документы на новые квартиры оформили более 162,4 тысячи человек. За текущий год данный показатель вырос почти на 20%.

Максим Гаман, министр правительства Москвы, отметил, что больше всего москвичей получили квартиры в Восточном административном округе. Документы на новое жилье по программе реновации здесь оформили 7,7 тысячи человек. Он добавил, что участников программы переселяют в равнозначное жилье в том же районе города. Однако исключение составляют Зеленоград, Новомосковский и Троицкий административные округа. В них переселение осуществляется в границах округа.

На месте устаревшего жилищного фонда предусмотрено возведение новых домов для переселения горожан по программе реновации.

Владислав Овчинский, руководитель столичного департамента градостроительной политики, сообщил, что за девять месяцев 2024 года было подготовлено 44 новостройки для переселения жителей Москвы по программе реновации. На прилегающей территории уже высажены деревья и кустарники, а также оборудованы детские и спортивные площадки.

Данная программа была утверждена в августе 2017. Она предполагает расселение 5176 домов. В прошлом году под заселение было подготовлено 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек.

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