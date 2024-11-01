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Posted 1 ноября, 08:40

Published 1 ноября, 08:40

Modified 1 ноября, 08:59

Updated 1 ноября, 08:59

Выяснились новые обстоятельства ситуации с гранатой на Русском острове

Это была игрушка? Новые подробности о гранате на Русском острове

1 ноября 2024, 08:40
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.

Выяснились новые обстоятельства ситуации с гранатой на Русском острове

Сюжет
Полиция
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал редакции «Восток-Медиа» новые подробности о случае с гранатой в кампусе ДВФУ на Русском острове.

Вечером 1 ноября соцсети всколыхнула новость о том, что якобы оцеплен кампус ДВФУ. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что заблокирован лишь Северный КПП, а причиной, по данным очевидцев из соцсетей, оказался чёрный внедорожник с подозрительным предметом в салоне.

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Источник, знакомый с ситуацией, рассказал редакции «Восток-Медиа», что охранник университета проявил повышенную бдительность. Выяснилось, что предмет действительно был крайне похож на гранату, однако на страйкбольную или пейнтбольную гранату.

Редакции пока не удалось подтвердить достоверность этих сведений, однако журналисты обратились за разъяснениями в соответствующие службы.

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