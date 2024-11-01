Это была игрушка? Новые подробности о гранате на Русском острове

Posted 1 ноября, 08:40
Published 1 ноября, 08:40
Modified 1 ноября, 08:59
Updated 1 ноября, 08:59
Вечером 1 ноября соцсети всколыхнула новость о том, что якобы оцеплен кампус ДВФУ. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что заблокирован лишь Северный КПП, а причиной, по данным очевидцев из соцсетей, оказался чёрный внедорожник с подозрительным предметом в салоне.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал редакции «Восток-Медиа», что охранник университета проявил повышенную бдительность. Выяснилось, что предмет действительно был крайне похож на гранату, однако на страйкбольную или пейнтбольную гранату.
Редакции пока не удалось подтвердить достоверность этих сведений, однако журналисты обратились за разъяснениями в соответствующие службы.