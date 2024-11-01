Это была игрушка? Новые подробности о гранате на Русском острове

Вечером 1 ноября соцсети всколыхнула новость о том, что якобы оцеплен кампус ДВФУ. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что заблокирован лишь Северный КПП, а причиной, по данным очевидцев из соцсетей, оказался чёрный внедорожник с подозрительным предметом в салоне.