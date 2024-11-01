Газовики провели образовательную деловую игру «Пионеры шельфа. Взгляд в будущее»

Это победители и призёры олимпиад по математике, физике, информатике, робототехнике, научно-технических и учебно-исследовательских конкурсов приехавшие в ВДЦ на смену «Инновациям старт». Ребят разделили на 8 команд, каждая из которой создала свой фирменный стиль, выработала стратегию победы и выбрала капитана. Пять дней о современных технологиях добычи газа на шельфе участникам игры рассказывали работники «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а также специалист из компании «Газпром шельфпроект». Эти предприятия сегодня являются ключевыми центрами компетенций «Газпрома» по обустройству и эксплуатации месторождений на шельфе.