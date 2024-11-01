Газовики провели образовательную деловую игру «Пионеры шельфа. Взгляд в будущее»

Posted 1 ноября, 12:28
Published 1 ноября, 12:28
Modified 1 ноября, 12:31
Updated 1 ноября, 12:31
Это победители и призёры олимпиад по математике, физике, информатике, робототехнике, научно-технических и учебно-исследовательских конкурсов приехавшие в ВДЦ на смену «Инновациям старт». Ребят разделили на 8 команд, каждая из которой создала свой фирменный стиль, выработала стратегию победы и выбрала капитана. Пять дней о современных технологиях добычи газа на шельфе участникам игры рассказывали работники «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а также специалист из компании «Газпром шельфпроект». Эти предприятия сегодня являются ключевыми центрами компетенций «Газпрома» по обустройству и эксплуатации месторождений на шельфе.
«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» сотрудничает с ВДЦ «Океан» с ноября 2022 года. За это время в ней поучаствовали более 800 ребят из 35 субъектов страны, включая новые регионы.
В рамках проекта школьники узнали о том, кто такие «морские геологи», что такое месторождение и из каких пород оно состоит, познакомились с охраной труда и промышленной безопасностью, бурением и строительством морских скважин, а также технологиями обустройства месторождений углеводородов на шельфе. Для закрепления каждого теоретического блока участники деловой игры проходили тесты на знание базовых терминов, а также решали практические задачи. На «Пионерах шельфа» участники строили макеты буровых установок, учились использовать средства индивидуальной защиты.
Наиболее сложным конкурсом стала игра «Обустрой месторождение». Командам нужно было рассчитать необходимые параметры добычи с учетом дебитов скважин, а затем с помощью карточек выстроить принципиальную схему добычи и подготовки продукции с применением подводного добычного комплекса.
Кульминация образовательной программы — решение нефтегазового кейса. Ребятам предстояло разработать проект обустройства месторождения в Арктике.
На каждом этапе участники зарабатывали баллы, по сумме которых определили победителей и призеров. Они получили памятные награды с символикой «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
«Супер игра, на самом деле захватывающая и познавательная. До сих пор я вплотную нефтегазом не занималась, но я открыта новому, очень интересно было узнать о том, как работает эта отрасль. Очень много узнала на лекциях. Было захватывающе работать с командой над общим проектом, вместе вырабатывать решения», — рассказала капитан команды-победителя Екатерина Петерсон.
Справка
«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» участвует в реализации Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Она предусматривает создание на Сахалине нового центра газодобычи и обеспечение населения и промышленных предприятий макрорегиона доступными и экологически чистыми энергоресурсами. Киринский газ по магистральному трубопроводу длиной в 136 километров доставляется на головную компрессорную станцию «Сахалин», а далее поступает в газотранспортную систему «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Это первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система: трасса газопровода проходит по территории Сахалинской области, Хабаровскому и Приморскому краям.