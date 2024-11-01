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Posted 1 ноября, 12:28

Published 1 ноября, 12:28

Modified 1 ноября, 12:31

Updated 1 ноября, 12:31

Газовики провели образовательную деловую игру «Пионеры шельфа. Взгляд в будущее»

Газовики провели образовательную деловую игру «Пионеры шельфа. Взгляд в будущее»

1 ноября 2024, 12:28
Фото: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
С 28 октября по 1 ноября во Всероссийском детском центре «Океан» в 6 раз состоялась деловая профориентационная игра «Пионеры шельфа». В этот раз в образовательном проекте, получившем подзаголовок «Взгляд в будущее», приняли участие более 80 школьников 7-11 классов.

Это победители и призёры олимпиад по математике, физике, информатике, робототехнике, научно-технических и учебно-исследовательских конкурсов приехавшие в ВДЦ на смену «Инновациям старт». Ребят разделили на 8 команд, каждая из которой создала свой фирменный стиль, выработала стратегию победы и выбрала капитана. Пять дней о современных технологиях добычи газа на шельфе участникам игры рассказывали работники «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а также специалист из компании «Газпром шельфпроект». Эти предприятия сегодня являются ключевыми центрами компетенций «Газпрома» по обустройству и эксплуатации месторождений на шельфе.

Фото: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» сотрудничает с ВДЦ «Океан» с ноября 2022 года. За это время в ней поучаствовали более 800 ребят из 35 субъектов страны, включая новые регионы.

В рамках проекта школьники узнали о том, кто такие «морские геологи», что такое месторождение и из каких пород оно состоит, познакомились с охраной труда и промышленной безопасностью, бурением и строительством морских скважин, а также технологиями обустройства месторождений углеводородов на шельфе. Для закрепления каждого теоретического блока участники деловой игры проходили тесты на знание базовых терминов, а также решали практические задачи. На «Пионерах шельфа» участники строили макеты буровых установок, учились использовать средства индивидуальной защиты.

Фото: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Наиболее сложным конкурсом стала игра «Обустрой месторождение». Командам нужно было рассчитать необходимые параметры добычи с учетом дебитов скважин, а затем с помощью карточек выстроить принципиальную схему добычи и подготовки продукции с применением подводного добычного комплекса.

Кульминация образовательной программы — решение нефтегазового кейса. Ребятам предстояло разработать проект обустройства месторождения в Арктике.

Фото: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

На каждом этапе участники зарабатывали баллы, по сумме которых определили победителей и призеров. Они получили памятные награды с символикой «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

«Супер игра, на самом деле захватывающая и познавательная. До сих пор я вплотную нефтегазом не занималась, но я открыта новому, очень интересно было узнать о том, как работает эта отрасль. Очень много узнала на лекциях. Было захватывающе работать с командой над общим проектом, вместе вырабатывать решения», — рассказала капитан команды-победителя Екатерина Петерсон.

Фото: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Справка

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» участвует в реализации Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Она предусматривает создание на Сахалине нового центра газодобычи и обеспечение населения и промышленных предприятий макрорегиона доступными и экологически чистыми энергоресурсами. Киринский газ по магистральному трубопроводу длиной в 136 километров доставляется на головную компрессорную станцию «Сахалин», а далее поступает в газотранспортную систему «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Это первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система: трасса газопровода проходит по территории Сахалинской области, Хабаровскому и Приморскому краям.

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