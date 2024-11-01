«Говорят, нашли гранату»: ворота кампуса ДВФУ закрыли, стоит оцепление — очевидцы

В социальных сетях очевидцы сообщают о том, что кампус ДВФУ оцепили сотрудники спецслужб из-за сообщения о гранате. Предположительно, в автомобиле на острове Русском в непосредственной близости от зданий кампуса нашли нечто похожее на гранату.