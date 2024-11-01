«Говорят, нашли гранату»: ворота кампуса ДВФУ закрыли, стоит оцепление — очевидцы

Posted 1 ноября, 08:00
Published 1 ноября, 08:00
Modified 1 ноября, 08:02
Updated 1 ноября, 08:02
В социальных сетях очевидцы сообщают о том, что кампус ДВФУ оцепили сотрудники спецслужб из-за сообщения о гранате. Предположительно, в автомобиле на острове Русском в непосредственной близости от зданий кампуса нашли нечто похожее на гранату.
Студенты ДВФУ сообщили в редакцию, что заезд на территорию кампуса действительно перекрыт, но только на Северном КПП. Южные ворота, по словам студентов, открыты.
Информация о наличии гранаты проверяется. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участок трассы около моста в Приморье патрулируют сотрудники полиции.