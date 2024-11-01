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Posted 1 ноября, 08:00

Published 1 ноября, 08:00

Modified 1 ноября, 08:02

Updated 1 ноября, 08:02

Кампус ДВФУ оцепили из-за сообщения о гранате

«Говорят, нашли гранату»: ворота кампуса ДВФУ закрыли, стоит оцепление — очевидцы

1 ноября 2024, 08:00
Фото: vostokmedia.com.

Кампус ДВФУ оцепили из-за сообщения о гранате

Сюжет
ДВФУ
Очевидцы сообщают о том, что кампус ДВФУ оказался оцеплен. Предположительно, в автомобиле нашли гранату.

В социальных сетях очевидцы сообщают о том, что кампус ДВФУ оцепили сотрудники спецслужб из-за сообщения о гранате. Предположительно, в автомобиле на острове Русском в непосредственной близости от зданий кампуса нашли нечто похожее на гранату.

Студенты ДВФУ сообщили в редакцию, что заезд на территорию кампуса действительно перекрыт, но только на Северном КПП. Южные ворота, по словам студентов, открыты.

Информация о наличии гранаты проверяется. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участок трассы около моста в Приморье патрулируют сотрудники полиции.

Заезд на рушащийся мост патрулируют в Приморском крае
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