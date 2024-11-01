Граната в черном джипе: новая информация об инциденте на Русском острове

Posted 1 ноября, 09:20
Published 1 ноября, 09:20
Modified 1 ноября, 09:22
Updated 1 ноября, 09:22
На Русском острове около Дальневосточного федерального университета, на КПП «Север», охранники обнаружили подозрительный предмет в одном из припаркованных автомобилей.
«В соответствии с порядком реагирования прилегающая территория была оцеплена, проинформированы правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе университета.
Стоит отметить, что данная мера не повлияла на проезд спецслужб, в том числе СМП. Напомним, ранее в новых медиа появилась информация о том, что в серьезном ДТП пострадала девушка. По данным очевидцев, к месту происшествия не могла проехать скорая помощь.
Также в пресс-службе ДВФУ поведали о предмете, который нашли около территории вуза. Оказалось, в салоне машины лежала пейнтбольная граната. Хозяин авто прибыл в кампус за своей дочерью, — студенткой. Сейчас доступ через КПП «Север» восстановлен, подчеркнули сотрудники университета.
Приморцы взволновались, узнав весть о таких страстях на Русском острове.
«Хорошо, что все закончилось без происшествий»;
«Да, пока следила за ситуацией, переволновалась»;
«Лучше быть бдительным, чем потом оказаться виновным из-за собственной халатности. Правильно охранник сделал»;
«Здоровья девушке, которая в ДТП попала».
Ранее «Восток-Медиа» писало о предположениях, что же на самом деле обнаружили в автомобиле.