Граната в черном джипе: новая информация об инциденте на Русском острове

Стоит отметить, что данная мера не повлияла на проезд спецслужб, в том числе СМП. Напомним, ранее в новых медиа появилась информация о том, что в серьезном ДТП пострадала девушка. По данным очевидцев, к месту происшествия не могла проехать скорая помощь.