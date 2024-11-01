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Posted 1 ноября, 09:20

Published 1 ноября, 09:20

Modified 1 ноября, 09:22

Updated 1 ноября, 09:22

Граната в черном джипе: новая информация об инциденте на Русском острове

Граната в черном джипе: новая информация об инциденте на Русском острове

1 ноября 2024, 09:20
Во Владивостоке на Русском острове около ДВФУ произошел настоящий переполох. На «зебре» сбили женщину, а около кампуса в машине обнаружили подозрительный предмет. Что же на самом деле произошло? — узнаете в материале.

На Русском острове около Дальневосточного федерального университета, на КПП «Север», охранники обнаружили подозрительный предмет в одном из припаркованных автомобилей.

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«В соответствии с порядком реагирования прилегающая территория была оцеплена, проинформированы правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе университета.

Стоит отметить, что данная мера не повлияла на проезд спецслужб, в том числе СМП. Напомним, ранее в новых медиа появилась информация о том, что в серьезном ДТП пострадала девушка. По данным очевидцев, к месту происшествия не могла проехать скорая помощь.

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Также в пресс-службе ДВФУ поведали о предмете, который нашли около территории вуза. Оказалось, в салоне машины лежала пейнтбольная граната. Хозяин авто прибыл в кампус за своей дочерью, — студенткой. Сейчас доступ через КПП «Север» восстановлен, подчеркнули сотрудники университета.

Приморцы взволновались, узнав весть о таких страстях на Русском острове.

«Хорошо, что все закончилось без происшествий»;
«Да, пока следила за ситуацией, переволновалась»;
«Лучше быть бдительным, чем потом оказаться виновным из-за собственной халатности. Правильно охранник сделал»;
«Здоровья девушке, которая в ДТП попала».

Ранее «Восток-Медиа» писало о предположениях, что же на самом деле обнаружили в автомобиле.

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#Общество
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