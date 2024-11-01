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Posted 1 ноября, 05:16

Published 1 ноября, 05:16

Modified 1 ноября, 05:18

Updated 1 ноября, 05:18

Аномальное тепло сменится похолоданием в Приморском крае

Из аномальной жары и дождей в жутко холодный ноябрь: погода в Приморье меняется

1 ноября 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney.

Аномальное тепло сменится похолоданием в Приморском крае

Сюжет
Погода
Если октябрь выдался весьма теплым, то последний осенний месяц не стал церемониться и сразу же начал хозяйничать в Приморском крае. Совсем скоро от спокойной приятной погоды не останется и следа.

Третья декада октября выдалась ненастной в регионе. За десять дней выпало от 1,6 до 3,3 среднестатистических норм осадков. Также в крае было аномально тепло, — на 1 — 3 градуса в сравнении с многолетники значениями, сообщает «Примгидромет».

Стоит отметить, что с приходом ноября ожидается понижение температур. Ближайшей ночью под гнетом морозов во многих районах столбики термометров упадут ниже, чем вчера, до -2 °С. Днем от невероятного тепла не останется и следа, — +5 — +13 °С.

Во Владивостоке завтра ночные температуры будут колебаться от +4 до +7 °С, а дневные от +9 до +12.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня в дальневосточной столице необычайно тепло.

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