Из аномальной жары и дождей в жутко холодный ноябрь: погода в Приморье меняется

Posted 1 ноября, 05:16
Published 1 ноября, 05:16
Modified 1 ноября, 05:18
Updated 1 ноября, 05:18
Третья декада октября выдалась ненастной в регионе. За десять дней выпало от 1,6 до 3,3 среднестатистических норм осадков. Также в крае было аномально тепло, — на 1 — 3 градуса в сравнении с многолетники значениями, сообщает «Примгидромет».
Стоит отметить, что с приходом ноября ожидается понижение температур. Ближайшей ночью под гнетом морозов во многих районах столбики термометров упадут ниже, чем вчера, до -2 °С. Днем от невероятного тепла не останется и следа, — +5 — +13 °С.
Во Владивостоке завтра ночные температуры будут колебаться от +4 до +7 °С, а дневные от +9 до +12.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня в дальневосточной столице необычайно тепло.