Из аномальной жары и дождей в жутко холодный ноябрь: погода в Приморье меняется

Аномальное тепло сменится похолоданием в Приморском крае

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Если октябрь выдался весьма теплым, то последний осенний месяц не стал церемониться и сразу же начал хозяйничать в Приморском крае. Совсем скоро от спокойной приятной погоды не останется и следа.