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Posted 1 ноября, 04:17

Published 1 ноября, 04:17

Modified 1 ноября, 04:19

Updated 1 ноября, 04:19

Перевернувшийся автомобиль угодил в огород к жителям Приморья

Как он туда попал? Перевернутый автомобиль оказался в огороде в Приморье — фото

1 ноября 2024, 04:17
Фото: 1MI.

Перевернувшийся автомобиль угодил в огород к жителям Приморья

Сюжет
Автомобиль
Последствия серьезного ДТП или странное приспособление заметили в Приморье. В огороде лежал перевернутый автомобиль.

На участке около частного дома в одном из приморских поселков заметили нечто странное. Машина, смотрящая колесами вверх, удивила прохожих. Примечательно, что авто успели чем-то накрыть.

Фото появилось в одном из приморских телеграм-каналов. Как автомобиль туда попал — остаётся загадкой.

Фото: dpskontrol_125rus

Наиболее вероятное предположение — машина оказалась в огороде после серьезной аварии. Действительно ли это так, и пострадали ли в ДТП люди, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем в Приморском крае.

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