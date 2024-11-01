Как он туда попал? Перевернутый автомобиль оказался в огороде в Приморье — фото

Posted 1 ноября, 04:17
Published 1 ноября, 04:17
Modified 1 ноября, 04:19
Updated 1 ноября, 04:19
На участке около частного дома в одном из приморских поселков заметили нечто странное. Машина, смотрящая колесами вверх, удивила прохожих. Примечательно, что авто успели чем-то накрыть.
Фото появилось в одном из приморских телеграм-каналов. Как автомобиль туда попал — остаётся загадкой.
Наиболее вероятное предположение — машина оказалась в огороде после серьезной аварии. Действительно ли это так, и пострадали ли в ДТП люди, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем в Приморском крае.