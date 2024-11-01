Картина дня в Приморье: предатель Родины, обрушение моста и граната в черном джипе

Posted 1 ноября, 11:08
Published 1 ноября, 11:08
Modified 1 ноября, 11:10
Updated 1 ноября, 11:10
Предатель Родины
В Приморье огласили приговор мужчине, который обвинялся в государственной измене. Подсудимый тайно сотрудничал с представителями иностранного государства.
Обрушение моста
На участке трассы Осиновка — Рудная Пристань в Приморье ограничено движение из-за риска деформации и обрушения моста. Заезд на мостовой переход патрулируют сотрудники ГАИ.
Граната в черном джипе
Во Владивостоке на Русском острове около ДВФУ произошел настоящий переполох. На «зебре» сбили женщину, а около кампуса в машине обнаружили подозрительный предмет. Что же на самом деле произошло? — узнаете в материале.