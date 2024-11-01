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Posted 1 ноября, 11:08

Published 1 ноября, 11:08

Modified 1 ноября, 11:10

Updated 1 ноября, 11:10

Картина дня в Приморье: предатель Родины, обрушение моста и граната в черном джипе

Картина дня в Приморье: предатель Родины, обрушение моста и граната в черном джипе

1 ноября 2024, 11:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Предатель Родины

В Приморье огласили приговор мужчине, который обвинялся в государственной измене. Подсудимый тайно сотрудничал с представителями иностранного государства.

Предатель Родины: за госизмену осудили жителя Приморья
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Обрушение моста

На участке трассы Осиновка — Рудная Пристань в Приморье ограничено движение из-за риска деформации и обрушения моста. Заезд на мостовой переход патрулируют сотрудники ГАИ.

Держался 53 года: выяснилось, почему мост начал рушиться в Приморье
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Граната в черном джипе

Во Владивостоке на Русском острове около ДВФУ произошел настоящий переполох. На «зебре» сбили женщину, а около кампуса в машине обнаружили подозрительный предмет. Что же на самом деле произошло? — узнаете в материале.

Граната в черном джипе: новая информация об инциденте на Русском острове
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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