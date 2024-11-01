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Posted 1 ноября, 08:15

Published 1 ноября, 08:15

Modified 1 ноября, 08:54

Updated 1 ноября, 08:54

Девушка пострадала под колесами авто на Русском острове в Приморье

Лежит без движения, скорая не может проехать: девушку сбили на Русском — видео (18+)

1 ноября 2024, 08:15
Фото: 1MI.

Девушка пострадала под колесами авто на Русском острове в Приморье

Сюжет
ДВФУ
Серьезная авария случилась на Русском острове в Приморском крае. Девушку сбили прямо на пешеходном переходе.

Серьезная авария с участием пешехода случилась на Русском острове во Владивостоке.

Девушку сбили прямо на пешеходном переходе на остановке «Пожарная академия».

Пострадавшая лежит без движения на проезжей части. В каком она состоянии, неизвестно.

Также в сети появилась информация о том, что к месту аварии из-за оцепления якобы не может проехать скорая помощь.

Позже установление обстоятельств ДТП поставила на контроль прокуратура Владивостока.

Выяснилось, что 20-летнюю девушку-пешехода сбил 23-летний водитель Nissan Teana. Пострадавшей оказывают экстренную помощь медики, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кампус ДВФУ на Русском острове оцепили из-за сообщения о гранате.

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