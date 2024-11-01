Лежит без движения, скорая не может проехать: девушку сбили на Русском — видео (18+)

Posted 1 ноября, 08:15
Published 1 ноября, 08:15
Modified 1 ноября, 08:54
Updated 1 ноября, 08:54
Серьезная авария с участием пешехода случилась на Русском острове во Владивостоке.
Девушку сбили прямо на пешеходном переходе на остановке «Пожарная академия».
Пострадавшая лежит без движения на проезжей части. В каком она состоянии, неизвестно.
Также в сети появилась информация о том, что к месту аварии из-за оцепления якобы не может проехать скорая помощь.
Позже установление обстоятельств ДТП поставила на контроль прокуратура Владивостока.
Выяснилось, что 20-летнюю девушку-пешехода сбил 23-летний водитель Nissan Teana. Пострадавшей оказывают экстренную помощь медики, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кампус ДВФУ на Русском острове оцепили из-за сообщения о гранате.