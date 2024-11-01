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Posted 1 ноября, 03:11

Published 1 ноября, 03:11

Modified 1 ноября, 03:13

Updated 1 ноября, 03:13

Серьезная авария с грузовиком случилась в Приморском крае

Лежит в кювете на боку: огромный самосвал перевернулся в Приморье — видео

1 ноября 2024, 03:11
Фото: 1MI.

Серьезная авария с грузовиком случилась в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
Жуткое ДТП с многотонным «перевертышем» случилось в Приморье. Большегруз завалился на бок.

Автомобилисты сообщают о серьезном ДТП в Приморском крае. На трассе недалеко от Спасска-Дальнего перевернулся большегруз. Сложно представить, как такое могло произойти.

Видео: dpskontrol_125rus.

Кадры с жуткой аварией появились в сети.

Грузовик лежит на боку в кювете, людей рядом с автомобилем не видно.

Что случилось с водителем, и как могла произойти такая авария, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о двух ДТП за 20 секунд во Владивостоке.

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