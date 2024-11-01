Лежит в кювете на боку: огромный самосвал перевернулся в Приморье — видео

Posted 1 ноября, 03:11
Published 1 ноября, 03:11
Modified 1 ноября, 03:13
Updated 1 ноября, 03:13
Автомобилисты сообщают о серьезном ДТП в Приморском крае. На трассе недалеко от Спасска-Дальнего перевернулся большегруз. Сложно представить, как такое могло произойти.
Кадры с жуткой аварией появились в сети.
Грузовик лежит на боку в кювете, людей рядом с автомобилем не видно.
Что случилось с водителем, и как могла произойти такая авария, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о двух ДТП за 20 секунд во Владивостоке.