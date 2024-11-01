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Posted 1 ноября, 04:36

Published 1 ноября, 04:36

Modified 1 ноября, 04:44

Updated 1 ноября, 04:44

Соседи оставили гневное послание девушке после «горячей» ночи во Владивостоке

Мучения из-за наслаждений: крики девушки довели соседа до «крика души» в Приморье

1 ноября 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney.

Соседи оставили гневное послание девушке после «горячей» ночи во Владивостоке

В одной из многоэтажек Владивостока живут не самые понимающие люди. После, вероятно, волшебной ночи горожанка получила негативный отзыв от недовольных соседей.

В послании ее просят выражать свои чувства в порыве страсти менее эмоционально. Ведь бдительные жильцы могут ненароком испортить «ночные чудеса», вызвав правоохранителей. Не исключено, что настолько громкие крики могут испугать впечатлительных приморцев.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неожиданное завершение конфликта оказалось весьма удивительным в дальневосточной столице. Жертва не только забрала заявление, написанное на агрессора, но и помирилась с ним.

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