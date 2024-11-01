Не поверила своим глазам: элитный овощ красуется на магазинных полках Приморья — фото

Тем не менее, бывает, что цены заставляют «глаза лезть на лоб». Чаще всего это касается товаров с пометкой а-ля «эко-продукт». Люди готовы платить больше за натуральность, добавила предприниматель. Плюс транспортные расходы и проценты поставщиков. Цена нещадно увеличивается, пока огурцы добираются до супермаркетов.