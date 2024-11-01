Не поверила своим глазам: элитный овощ красуется на магазинных полках Приморья — фото

Posted 1 ноября, 03:40
Published 1 ноября, 03:40
Modified 1 ноября, 03:42
Updated 1 ноября, 03:42
В одном из супермаркетов дальневосточной столицы горожанка столкнулась с необычными огурцами. На вид они были вполне привычными для людского глаза, но цена на них оказалась, мягко говоря, заоблачной.
«Привыкла, что грунтовые огурцы нередко дешевле, чем другие. Но на этих ценников не оказалось. Решила проверить и изумилась. Бывает, что овощи и фрукты на порядок дороже, но обычно такое происходит с импортными товарами. А тут российские овощи почти 800 рублей стоят», — удивилась девушка.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к предпринимателю, который занимается поставкой продуктов в приморские школы, за комментарием, — почему достаточно распространенный в регионе овощ стоит баснословных денег?
«Буквально вчера закупалась на базе, цена варьировалась от 140 до 160 рублей за кило. Но были только китайские. Хотя стоимость продукции местных фермеров не сильно разнится с конкурентами из КНР», — подчеркнула женщина.
Тем не менее, бывает, что цены заставляют «глаза лезть на лоб». Чаще всего это касается товаров с пометкой а-ля «эко-продукт». Люди готовы платить больше за натуральность, добавила предприниматель. Плюс транспортные расходы и проценты поставщиков. Цена нещадно увеличивается, пока огурцы добираются до супермаркетов.
«Насколько продукты действительно экологичны — это уже другой вопрос», — загадочно подытожила бизнесвумен.
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