Неожиданный поворот событий: жертва насилия помирилась с агрессором в Приморье

Posted 1 ноября, 02:34
Published 1 ноября, 02:34
Modified 1 ноября, 03:57
Updated 1 ноября, 03:57
17 октября жительницы дальневосточной столицы заявили в полицию об избиении девушки в квартире на Харьковской. Потерпевшая тоже сообщила о том, что подверглась насилию, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Горожанка получила направление на судмедэкспертизу для того, чтобы специалисты зафиксировали побои.
24 октября потерпевшая явилась в отдел полиции с тем самым, как оказалось, приятелем. Она отметила, что помирилась с ним и не имеет к нему претензий, о чем поведала в заявлении.
«В настоящее время заявительница отказалась от прохождения судебно-медицинского обследования, на которое ее направляли сотрудники полиции, и написала заявление о прекращении поверки в отношении ее молодого человека», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что регулярное избиение девушки во Владивостоке вышло на федеральный уровень. Следком России заинтересовался деяниями агрессора, который не ограничился рукоприкладством в отношении подруги, он поднял руку на нескольких горожанок.