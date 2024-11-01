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Posted 1 ноября, 02:34

Published 1 ноября, 02:34

Modified 1 ноября, 03:57

Updated 1 ноября, 03:57

Девушка простила своему приятелю собственное избиение во Владивостоке

Неожиданный поворот событий: жертва насилия помирилась с агрессором в Приморье

1 ноября 2024, 02:34
Фото: Изображение Midjourney.

Девушка простила своему приятелю собственное избиение во Владивостоке

Сюжет
Полиция
В одной из многоэтажек Владивостока мужчина избил девушку. Потерпевшая и ее подруги сообщили об инциденте правоохранителям, но через неделю дама пришла в отделение полиции с неожиданным заявлением.

17 октября жительницы дальневосточной столицы заявили в полицию об избиении девушки в квартире на Харьковской. Потерпевшая тоже сообщила о том, что подверглась насилию, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Горожанка получила направление на судмедэкспертизу для того, чтобы специалисты зафиксировали побои.

24 октября потерпевшая явилась в отдел полиции с тем самым, как оказалось, приятелем. Она отметила, что помирилась с ним и не имеет к нему претензий, о чем поведала в заявлении.

«В настоящее время заявительница отказалась от прохождения судебно-медицинского обследования, на которое ее направляли сотрудники полиции, и написала заявление о прекращении поверки в отношении ее молодого человека», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что регулярное избиение девушки во Владивостоке вышло на федеральный уровень. Следком России заинтересовался деяниями агрессора, который не ограничился рукоприкладством в отношении подруги, он поднял руку на нескольких горожанок.

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